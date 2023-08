HAUKELAND SYKEHUS: Blodgivere har blitt hasteinnkalt.

Blodgivere hasteinnkalt til Haukeland: − Grunnet alvorlig ulykke

Flere blodgivere har blitt hasteinnkalt til Blodbanken på Haukeland sykehus: – Telefonen vår er nesten sperret fordi så mange ringer.

Kortversjonen Haukeland sykehus har hasteinnkalt flere blodgivere etter en alvorlig ulykke.

Innkalling ble sendt ut lørdag morgen på sms, det er særlig behov for 0-blod og givere av blodplater.

Blodbanken ringes ned av folk som vil gi blod. Vis mer

En melding som er sendt ut, sier det er akutt behov grunnet en alvorlig ulykke.

– Blodbanken trenger å øke blodlageret, og har lørdag morgen sendt ut innkalling til registrerte blodgivere. Det er svært ønskelig at de som har fått innkalling stiller opp dersom de har mulighet, utover dette trenger ikke folk å stille, sier Einar Kristoffersen, avdelingssjef ved Blodbanken.

Blodbanken ønsker ikke å gå i flere detaljer utover det som står i innkallingen.

Politiet i Vest politidistrikt vet ikke hva slags ulykke Blodbanken refererer til.

– Svært viktig

– Det er svært viktig at de som kalles inn, kommer, og at de kommer når vi ber dem, sier Kristoffersen til Bergens Tidende.

Haukeland sykehus har sendt ut sms til aktuelle blodgivere som BT har sett. Her heter det at det er «akutt behov for blod grunnet en alvorlig ulykke. Vi har behov for at du kommer så raskt som mulig».

Videre poengterer Kristoffersen at de ikke har så mye folk på jobb at de kan ta imot folk som kommer på eget initiativ.

– Telefonen vår er nesten sperret fordi så mange ringer. Det er fint, men vi skal selv sørge for å kalle inn dem vi mener vi trenger når vi trenger dem, sier han i 10.15-tiden.

Behov for 0-blod

Ifølge sykehuset er det spesielt behov for 0-blod og givere som kan gi såkalte blodplater.

Kristoffersen beskriver blodplater som noe som er essensielt for å stoppe blødning. Han sier de «heldigvis» fikk hjelp av Ullevål med blodplater natt til lørdag.

– Noen vil sikkert spørre seg hvorfor vi ikke har større lagre av både blod og blodplater. Men blod er ferskvare og må hele tiden produseres på ny, sier Kristoffersen til BT.