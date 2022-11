MENER BUSINESS: SV-Unneland har en hånd på rattet, og den andre vil han gjerne ha i lommeboken på rikinger som kjører for fort.

SV vil innføre gigantiske fartsbøter for «fiffen i Ferrari»

SV vil ha fartsbøter på flere hundre tusen kroner for de med mest på bok. – Det er på tide å bøtelegge kaksene hardere, sier Andreas Sjalg Unneland (SV) mens han cruiser rundt i svigermors kabriolet.

Hvis SV får det som de vil, kan inndekningen for neste års statsbudsjett komme fra rikinger som kjører for fort.

SV foreslår nemlig nå at fartsbøter ikke lengre skal ha faste takster, men at man i likhet med fyllekjøring skal bøtelegges etter inntekt.

I dag er takstene for fartsbøter like store, uavhengig av hvor mye eller lite inntekt du har. Kjører du i 80 kilometer i timen i en 60-sone, får du 6000 kroner i bot.

FARTSBLIND: Det kan koste dyrt å ikke følge med på speedometeret, hvis SV får gjennomslag for sitt forslag.

Får SVs justisboss det som han vil, kan fartsovertredelser gi hundretusener og millioner i bot – om du bare tjener godt nok.

– Dersom du kjører i fylla er det standardisert at boten beregnes ut fra 1,5 ganger månedslønnen. Det er ingen fornuftig grunn for at det samme ikke skal gjelde dersom du råkjører, forklarer Unneland til VG.

Regulering av bøter etter inntekt er grunnen til at man kan lese om at en sunnmøring plutselig må betale 174.000 i bot, etter å ha blitt tatt i fyllekjøring.

Stortingets minste bil

Mens hans partifeller Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård tente verdens minste lys for barnehagemilliardærer, tar Unneland VG med på kjøretur i det som om ikke er verdens minste bil, trolig må være Stortingets minste bil, mens han argumenterer for forslaget sitt.

– Når straffen for å bryte fartsgrensen er standardiserte bøter så betyr det i praksis at det kun er ulovlig for fattige, mens rikingene kan betale seg ut av problemet.

Bilen er en hvit Mini Cooper kabriolet han har lånt fra sin svigermor.

MINIBIL: Unneland kjører en ekte SV-bil.

Unneland bruker seg selv som eksempel: Med sin Stortingslønn vil han få 133.039 kroner i bot, hvis han skulle betalt 1,5 månedslønner. Laksearvingen Gustav Magnar Witzøe ville til sammenligning fått 150 millioner kroner i bot for en fartsovertredelse, sier Unneland fornøyd.

– Dersom alenemoren som sliter med å få endene til å møtes kjører 90 km/t i 70 sonen er det en saftig bot på 5 150 kroner, men om laksearvingen eller boligspekulanten gjør det samme er de 5 150 kronene ikke mer enn lommerusk, sier han.

FIFFEN SKAL BETALE: Det er den klare beskjeden fra Unneland.

Fiffen i Ferrari

– Det er svært usosialt at en bot for noen representerer «en bedre middag» mens samme boten for andre representerer flere måneders matbudsjett, sier han.

Forslaget skal SV fremme på Stortinget. Der er de på vippen for å sikre flertall til regjeringspartiene Ap og Sp, og har en hånd på rattet i norsk politikk. Nå håper de å få den andre hånden ned i lommebøkene på kakser som råkjører.

– Det er provoserende at fiffen i Ferrari eller laksekaksen i luksusyachten i realiteten kan bryte fartsgrensen uten å bekymre seg for konsekvensene, sier Unneland.

SKANDALEGARASJEN: Selv om SVs nye forslag hadde vært gjeldende politikk, ville de likevel ikke hatt nok penger til å finansiere stortingets garasje.

– Riktig med sterk reaksjon

– Skal det ikke være en viss sammenheng mellom forbrytelse og straff? Er det rettferdig med millionbøter for å kjøre for fort?

– Vi mener bøter bør være relativ etter inntekt. Og så vil det være et skille ut fra hvor stor overtredelsene er. I tilfellene med alvorlig råkjøring vil det da være riktig med denne typen sterke reaksjoner.

Unneland viser også at varianter av tilsvarende måter å taksere fartsbøter allerede brukes flere steder i Europa, og sammenligner det også med at man har et progressivt skattesystem i Norge.

SV-politikeren deler også et triks for hvordan unngå å få fartsbot, selv for de med mye penger på bok:

– Er folk redde for å få så store bøter er det bare å la være å råkjøre. Det er verdens enkleste sak å unngå å få disse bøtene.