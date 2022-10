I ØKONOMISAK: Fylkesleder Christian Eikeland i Agder Frp.

To personer i Agder FrP fratas sine verv

– Lysten til å fortsette med politikk er tilstede, og nå skal jeg bruke litt tid på å bestemme meg for veien videre, sier Frps fylkesleder i Agder, Christian Eikeland til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere i oktober uttalte Eikeland til VG at han er i en «god og ryddig dialog» med Fremskrittspartiet etter at partipenger er brukt til private innkjøp.

Tirsdag ble det klart at Eikeland og politisk nestleder Magnus Stø Kittelsen fratas sine politiske verv.

Det ble bestemt i et ekstraordinært sentralstyremøte i Frp tirsdag kveld.

Partiets administrasjons- og strategisjef Helge Fossum opplyser til VG at Kittelsen ikke skylder FrP penger, men at de mener han ikke har fulgt opp sitt økonomiske ansvar slik man skal.

– Dette er et alvorlig tillitsbrudd når det blir begått uregelmessigheter knyttet til håndtering av økonomi. Derfor har sentralstyret fattet et vedtak om at de to involvert fratas sine organisatoriske verv og fratas muligheten til å bli valgt til organisatoriske og politiske verv frem til 31.12.2023.

– Tar sentralstyrets vedtak til etterretning

Eikeland har tidligere innrømmet forholdet overfor VG. Han har også betalt tilbake summen i sin helhet.

VG har vært i kontakt med Eikeland som kommenterer følgende:

– Jeg tar sentralstyrets vedtak til etterretning, og godt å få en bekreftelse. Lysten til å fortsette med politikk er tilstede, og nå skal jeg bruke litt tid på å bestemme meg for veien videre. Jeg utelukker ingenting nå, sier Eikeland til VG.

Kittelsen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.