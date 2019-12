UTMATTENDE: Ann-Kristin (40), Nils Jarle (46) og Unni Goffeng (67) skulle etter planen reist hjem med sin døde far/ektemann fra Alicante lørdag, men to ganger er flyet kansellert – uten at de får informasjon om hvor han er. Foto: Privat

Fikk fly utsatt – vet ikke hvor avdød ektemann ble av

175 passasjerer er strandet på Alicante på grunn av tekniske problemer hos SAS. – Jeg reiser hjem med min mann, som døde tirsdag. Men da flyet ble kansellert, fikk jeg ingen informasjon om hvor han var, sier Unni Goffeng (67).

Flyet skulle egentlig gå lørdag klokken 16, men på grunn av tekniske problemer, måtte SAS sende en tekniker og en ny reservedel til Alicante.

Et nytt fly ble satt opp søndag, men da ble en ny teknisk feil oppdaget. Det opplyser Camilla Runberg, pressekontakt i SAS, til VG.

– Passasjerene er dessverre nødt til å bli en natt til. Vi sender et nytt fly så tidlig som mulig i morgen, mandag. Det skal etter planen gå fra Alicante klokken 11.15, sier Runberg til VG.

Fikk ikke vite hvor sin døde mann ble oppbevart

VG har vært i kontakt med flere passasjerer som er frustrerte over informasjonen de har fått og uvissheten om når de kan få reise hjem.

Blant dem er norske Unni Goffeng (67). Hun og mannen, som døde av hjerteinfarkt tirsdag, har hus i Alicante og flydd tur-retur Oslo i 31 år.

Parets to barn, Nils Jarle (46) og Ann-Kristin (40), og Unnis søster, reiste ned til Alicante slik at de kunne reise hjem sammen med Unni og hennes avdøde mann lørdag. Han skulle være med det samme flyet.

– Da flyet ikke gikk fikk vi ingen informasjon om hvor min døde mann skulle være i mellomtiden, mens vi ventet på et nytt fly. Det er utrolig vanskelig i en allerede vanskelig situasjon, sier Unni til VG.

– Vet egentlig ingenting

Unni forklarer at sønnen snakket med andrekapteinen som forsikret dem om at mannen ble ivaretatt, og at det fantes steder for slik oppbevaring, uten at de fikk vite nøyaktig hvor han var.

– Vi ville gjerne få bekreftet hvor han er og at han er på et godt sted. Men vi vet egentlig ingenting, sier hun.

– Jeg fikk ikke vite hvor han var i det hele tatt, og det har vært gjennomgående for hele denne situasjonen, forteller sønnen Nils Jarle (46) til VG.

– Mangelfull informasjon og ingen tilstedeværende representanter fra SAS.

Søndag har de vært på flyplassen for andre gang uten at flyet gikk – og har måttet vente halvannen time på bagasjen som de igjen må ta med seg tilbake til byen i påvente av et nytt fly mandag.

Familien har flere ganger vært i kontakt med SAS kundeservice på telefon, men opplever å ikke få svar på spørsmålene sine.

Var ikke klar over situasjonen

Runberg i SAS sier til VG at hun ikke kjente til at situasjonen for Goffeng og hennes familie, og ber dem ta kontakt med henne dersom de opplever å ha spørsmål de ikke får svar på.

– Men finnes det ikke bakkemannskap i Alicante som kan svare dem på spørsmålene de har?

– Det er «ground handling», de flyplassansatte, som skal informere passasjerer på flyplassen. Vi har ingen ansatte på flyplassen. Når det gjelder døde personer som håndteres av SAS Cargo, er det begravelsesbyrået som skal ha kontakten med de pårørende, sier Runberg.

– Er det et problem at disse skal videreformidle informasjon til deres passasjerer i en situasjon som dette?

– Vi forsøker alltid å gjøre vårt ytterste for å gi så mye som mulig informasjon til våre passasjerer.

– Vi har snakket med passasjerer som mener dette er amatørmessig håndtert.

– Jeg kan bare fortelle om hva som faktisk har skjedd. Vi hadde tekniske problemer lørdag, og sendte så fort vi kunne tekniker og reservedeler ned til Alicante. Da hadde vi tenkt å fly alle hjem i dag. Deretter fikk vi indikasjon på en ny teknisk feil i dag, og da kunne vi ikke fly som vi hadde regnet med. Derfor flyr vi ned et fly, som nå skal gå i morgen, sier Runberg.

