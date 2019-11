I 2013 knuste et ras veien mellom Nordheimsund og Kvamskogen. Den var stengt i over ett år etter dette raset. Foto: Remi Bøe Presttun / NTB scanpix

Vurderer å vrake tunnelprosjekt på grunn av høye bompenger

Hvis det blir bygget tunnel mellom Bergen og Hardanger, kan bomkostnadene bli 200 kroner per passering. Det er så dyrt at ordføreren ikke lenger vil ha tunnel.

NTB

Nå nettopp

Veien gjennom Tokagjelet som forbinder Bergen og Hardanger, fylkesvei 49, er svært rasutsatt.

Etter planen skal det bygges tunnel på strekningen, for å senke rasfaren.

Prosjektet er anslått å koste minst 1,7 milliarder kroner, ifølge NRK. Til tross for at fylket allerede har satt av 670 millioner til prosjektet, kan det innebære bompenger opp mot 200 kroner per passering for personbiler.

Det er for dyrt, mener ordfører i Kvam herad, Torgeir Næss (Ap).

– Om det ikke kommer ytterligere finansiering er det Arbeiderpartiets mening at man ikke kan gå for en tunnelløsning, sier Næss til NRK.

– En betydelig restrisiko

Ordføreren mener at så høye bompenger i praksis ville stengt av sentrale deler av kommunen for både turister og nyttetrafikk.

Dersom det ikke blir tunnel, er planen å bruke de 670 millionene på rassikring av veien.

– Selv om man bruker enorme summer på sikring, vil man likevel stå igjen med en betydelig restrisiko, sier geolog i Statens vegvesen, Harald Huso, til kanalen.

Han mener at faren for nye ras fremdeles kommer til å være overhengende.

Publisert: 25.11.19 kl. 08:16

Mer om