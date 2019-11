HAR SØKT: Per Sandberg har ifølge Svalbardposten søkt på jobben som kultursjef i Longyearbyen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Per Sandberg vil bli kultursjef i Longyearbyen

Tidligere Frp-statsråd og stortingsrepresentant Per Sandberg en av 38 søkere på stillingen som kultursjef i Longyearbyen lokalstyre.

Svalbardposten skriver at de har fått bekreftet opplysningen fra personalrådgiveren i Longyearbyen lokalstyre.

Per Sandberg bekrefter overfor NTB at han er en av søkerne:

– Svalbard er et utrolig spennende sted. Eksotisk, tøft, ja, med masse kontraster, utfordringer med muligheter og potensial, skriver han i en SMS.

– Lover godt for fremtiden

Sandberg (59) gikk i august i fjor av som fiskeriminister og nestleder i Frp. Han ble først innvalgt på Stortinget i 1997, og fikk fem perioder på tinget før han ikke tok gjenvalg i 2017.

En av de andre søkerne er redaktør Hilde Kristin Røsvik i Svalbardposten.

– For meg er dette en veldig spennende stilling som jeg ikke kunne la være å søke på. Jeg er ansatt i en åremålsstilling som går mot slutten, og må derfor se meg om etter nye muligheter, sier Røsvik.

Nåværende kultursjef, Roger Zahl Ødegård, er positiv til de mange søkerne.

– Det er svært hyggelig at stillingsutlysningen er blitt lagt merke til i hele Norge. Jeg tar det som et uttrykk for at Svalbard og kvaliteten ved samfunnet er godt kjent gjennom det arbeidet som gjøres på kulturområdet i Longyearbyen. Dette lover godt også for fremtiden, sier han.

