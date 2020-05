Sylvi Listhaug er nestleder og finanspolitisk talsperson i Frp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Listhaug ut mot grønne toner fra Ap: – Russisk rulett

Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug mener det er utopisk å tro at dagens oljearbeidsplasser kan erstattes av grønn industri.

NTB-Johan Falnes

Nå nettopp

Mens Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik onsdag la nye klimakrav på bordet i forhandlingene på Stortinget om oljeskatt, brukte Listhaug dagen på bedriftsbesøk på Stord.

Og ifølge henne er det en annen virkelighet.

– Det som er konsekvensen for Stord hvis Stortinget tar feil beslutninger og investeringene uteblir, er at det blir masseledighet her, sier Listhaug på telefon til NTB.

– Stord er den kommunen i Norge som er mest avhengig av oljenæringen.

Grønn skattereform

Frp-nestlederen gir nå uttrykk for bekymring for de nye grønne tonene fra Arbeiderpartiet i diskusjonene på Stortinget om oljeskatt.

Arbeiderpartiets krav er blant annet en grønn skattereform som sikrer at det blir minst like lukrativt å investere i grønne, fornybare industrier som i olje og gass.

– Det er å spille russisk rulett med skattepengene våre, advarer Listhaug.

Hun ber nå Tajik presisere hvilke endringer i skatteregimet det er hun ser for seg. Men Listhaug har vanskelig for å forestille seg at grønne industrier skal kunne skape like mange arbeidsplasser som det i dag finnes i leverandørindustrien på steder som Stord.

– Jeg har aldri møtt noen som jobber på disse stedene, som ser hvilke prosjekter man snakker om. Det er ingen som ser dem, sier hun.

– Det er ren og skjær utopi å tro at du kan erstatte titusenvis av arbeidsplasser her gjennom en grønn omstilling på kort sikt. Det er ikke mulig.

Skatteutsettelse

Det forhandlingene på Stortinget dreier seg om, er et forslag fra regjeringen om å la oljeselskapene utsette skatt på opp mot 100 milliarder kroner i 2020 og 2021.

Samtidig har regjeringen varslet en tiltakspakke for grønn omstilling. Den skal legges frem før månedsskiftet og er ment som regjeringens svar på hvordan skatteutsettelsene for olje- og gassnæringen skal utlignes med satsinger som kan fremme nye klimaløsninger.

Etter det NTB forstår, ønsker regjeringspartiene et bredt forlik om oljeskatteregimet.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV er alle med i forhandlingene, som etter planen skal avrundes innen 4. juni. Saken skal så behandles i plenum 12. juni.

Strid om friinntekt

Diskusjonene er ikke enkle.

Et sentralt stridspunkt har vært den særskilte friinntekten som oljeselskapene nyter godt av. Finansminister Jan Tore Sanner (H) har foreslått å kutte friinntekten fra 20,8 prosent til 10 prosent, til høylytte protester fra bransjen. Listhaugs krav er at friinntekten må justeres opp igjen.

Et annet spørsmål er hvor lenge de nye skatteordningene skal vare. Her har Frp krevd lengre varighet enn det regjeringen har lagt opp til.

Listhaug understreker at det uansett kun er utsettelse på skatt det er snakk om. Ifølge henne er det bare «tullball» at omleggingen vil innebære lettelser eller subsidier.

– Oljenæringen er en pengemaskin for landet, sier hun.

Publisert: 21.05.20 kl. 09:22

