KAOS: Guro Henriette Valle og Amanda Berg Vighals er elever ved den norske videregående skolen på Costa Blanca. Foto: Privat

Elever reagerer etter læreroppsigelser på norsk skole i Spania: – Det har vært kaos

Den norske skolen ved Costa Blanca sa opp flere lærere i slutten av mai. Det har ført til kaos og usikkerhet for elevene, forteller Aryan Elliott (18), Amanda Berg Vighals (18) og Guro Henriette Valle (17).

Nå nettopp

Lærerne ble sagt opp på dagen, og uten forvarsel, noe de fortalte om til VG 29. mai, samme uke som de ble sagt opp.

I etterkant har advokat Ane Sofie Tømmerås uttalt at skolen bryter loven så det synger, noe også Kunnskapsdepartementet bekrefter til VG.

– Den norske skole Costa Blanca mottar statstilskudd og er pliktig til å følge bestemmelsen i friskoleloven. Utdanningsdirektoratet vurderer fortløpende om det er grunnlag for åpne tilsyn med skolen. Utover det har ikke departementet noe mer å tilføye, siden vi er siste uavhengige klageinstans, svarer Kunnskapsdepartementet til VG.

Utdanningsdirektoratet har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Kaos for elevene

Til VG uttalte styreleder ved skolen, Ellen Watkinson, at lærerdekningen for resten av skoleåret er god.

les også Ny skolehverdag

Den meningen deler ikke elevrådsrepresentantene Aryan Elliott, Amanda Berg Vighals og Guro Henriette Valle.

– Sannheten er at det har vært kaos.

De forteller at oppsigelsene av lærerne rett før standpunktkarakterer skal settes, har skapt uroligheter blant elevene, og at noen også faglig rammes av dette.

– Den siste uken har noen klasser hatt ukvalifiserte lærere som har måttet steppe inn for å sette standpunktkarakter. Mange har også mistet sjansen til å ta opp vurderinger i enkelte fag, skriver elevråds-trioen.

For mange av elevene som skal søke videre studier er dette viktige karakterer, som nå ikke blir prioritert i kjølvannet av oppsigelsene. En av de oppsagte lærerne, Emilie Grande, uttalte til VG i forrige uke at hun opplevde at det var lite fokus fra skolen på elevenes beste i denne prosessen.

Elevene forteller at de føler med lærerne som har mistet jobben, og har ventet på informasjon fra skolen rundt dette. Men dette har ikke kommet, all informasjon de har fått om saken er fra media og ting som har blitt lagt ut i sosiale medier.

– Flere av elevene reagerer sterkt på hvordan skolen har håndtert denne situasjonen, skriver de.

REAGERER: Aryan Elliott er elev ved den norske skolen i Spania. Foto: PRIVAT

Skolen: – Kjenner oss ikke igjen

VG har presentert disse uttalelsene til skolen, og fått svar av viserektor Nils P. Lie-Gjeseth.

Han benekter at noe av dette stemmer, og skriver i en mail at elevene blir ivaretatt av andre lærere «med svært gode kvalifikasjoner i fagene».

– Så dere kjenner dere ikke igjen i disse beskrivelsene?

– Nei, her kjenner vi oss ikke igjen, svarer Lie-Gjeseth.

– Er det sånn at skolen har hatt elevenes beste i tankene når man har gjort slike drastiske grep på et kritisk tidspunkt i skoleåret?

– Skolen har alltid elevenes beste i tankene. Det har vi nå også.

les også Protest mot lockdown i Spania

– Merkelig prioritering

Elevene synes også hastverket med å åpne skolen 2. juni er merkelig.

– De fleste elevene er fortsatt hjemme, enten i Spania eller Norge, og vi har blitt lovet fortsatt hjemmeundervisning, skriver de.

Trioen mener at det beste hadde vært å fortsette i det gode sporet de var i før åpningen.

les også Hjelper ikke nordmenn at Spania åpner for turister i juli

De oppsagte lærerne hadde dratt hjem til Norge etter corona-utbruddet, noe skolen har reagert på.

I et styrevedtak VG har fått tilgang til, står det at dersom noen velger å dra til Norge, må de være klar over at de har et spansk arbeidsforhold.

«Det er mulig å fortsette nettundervisningen fra Norge, men starter skolen opp igjen fysisk, kan det være store restriksjoner på å reise tilbake til Spania denne vårterminen. Slik ledelsen og styret ser det nå, kan ikke en arbeidstager forvente at arbeidsforholdet vil fortsette dersom en ikke straks kan komme på skolen fysisk når skolen eventuelt åpner igjen.»

To av lærerne som ble sagt opp var faktisk tilbake i Spania på tidspunktet de ble sagt opp, og kunne fysisk møtt på jobb, men hadde ingen planer om det, da de var i risikogruppa for covid-19.

les også NTNU-studenter fikk utdelt fasit sammen med eksamen – måtte avlyse

– Vi er en norsk skole i Spania. Skoler i Norge har åpnet opp for undervisning siden læring foregår best på skolen, og ikke hjemme. Hjemmeundervisning er et resultat av den spesielle situasjonen corona medfører, og ikke ønsket av verken elever, lærere, eller av skolemyndighetene, forklarer viserektor Lie-Gjeseth.

I Spania ble det av regjeringen åpnet for at private skoler kunne åpne 1. juni.

– Da åpnet vi skolen med tanke på elevenes beste. Skolen har planlagt oppstart siden nedstengingen i mars, og var ikke basert på hastverk slik det hevdes. Lærerne hadde planleggingsdager uken før for å ta imot elevene på best mulig måte, avslutter viserektoren.

Publisert: 07.06.20 kl. 07:30

Fra andre aviser