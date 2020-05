MÅ FØLGE OPP: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) liker ikke Stortingets vedtatte endringer i bioteknologiloven, men sier at KrF i regjering vil følge dem opp. Foto: Terje Bringedal

Ropstad om bioteknologi-vedtak: – Må selvsagt jobbe for å følge dem opp

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier at hans parti i regjering «selvsagt» vil følge opp Stortingets vedtak som blant annet tillater eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Men han sier at partiet går til valg på flere spørsmål knyttet til de historiske endringene.

Tirsdag vedtok Stortinget flere historiske endringer i bioteknologiloven:

Eggdonasjon blir tillatt, NIPT-testing blir tillatt, tidlig ultralyd blir tillat og assistert befruktning for enslige blir tillatt.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad uttrykte senere overfor NRK at han fryktet for alvorlige konsekvenser av vedtakene.

– Derfor kommer ikke jeg til å jobbe for at dette skal bli så raskt innført som Stortinget ønsker, sa han til kanalen.

Nå sier ministeren til VG at de selvsagt må følge opp vedtakene i tråd med Stortingets ønske.

– Spørsmål KrF kommet til å gå til valg på

Da VG ber Ropstad om å få stille spørsmål om NRK-uttalelsen, svarer han på SMS:

– Vi må respektere Stortingets vedtak. Men det er ingen tvil om at disse spørsmålene blir saker KrF kommer til å gå til valg på i 2021.

– Står du da fortsatt ved at du ikke kommer til å jobbe for at vedtakene blir innført så raskt som Stortinget ønsker? Hvis ikke, hva mener du med det?

– Mitt poeng er at en del av de punktene som ble vedtatt vil ta tid å realisere, som tidlig ultralyd og NIPT. Dette sa også helseministeren noe om i går. Så er det en annen sak at KrF i 2021 vil gå til valg på å styrket menneskeverdet og sikre et samfunn med plass til alle, svarer han.

– Vil du jobbe for at vedtakene blir innført så raskt som Stortinget ønsker?

– Vi følger lojalt opp Stortingets vedtak.

– Betyr det ja?

– Vedtakene er nettopp kommet uten å ha vært utredet, men ja, vi må selvsagt jobbe for å følge dem opp i tråd med Stortingets ønske. Men som helseministeren sa i går, og som har vært mitt poeng, så vil det være flere utfordringer med det.

Bent Høie (H) sa blant annet til NTB at helsevesenet ikke har kapasitet til å gjøre disse endringene uten at det går utover andre oppgaver.

INNAFOR: Statsminister Erna Solberg sier regjeringen skal følge opp endringene som er vedtatt i bioteknologiloven, men at politikere, også statsråder, politisk kan jobbe for å endre Stortingets meninger. Foto: Krister Sørbø

Erna Solberg: – To forskjellige ting

Statsminister Erna Solberg (H) er tydelig på at regjeringen kommer til å følge opp Stortingets vedtak når VG tidligere onsdag spør henne om Ropstads uttalelser til NRK.

– Så må også Kristelig Folkeparti få ha sine saker inn mot valget i 2021. Hvis de ønsker å jobbe for at dette blir reversert fremover, så er det sånn i mange politiske saker at flertallet har vedtatt noe og enkeltpartier er imot, svarer hun.

Statsministeren mener man må skille mellom hva en regjering gjør og hva noen politisk fortsatt vil arbeide mot. Det kan også statsråder gjøre, understreker hun, og viser til eksempelvis Senterpartiet som var mot EU og EØS-avtalen, selv om de satt i regjering og jobbet mot EØS-avtalen likevel.

– Det er to forskjellige ting. At Kristelig folkepartis leder politisk fortsatt vil arbeide for å snu meningene til Stortinget og gjøre endringer, det har mange politiske partier, også de som sitter i regjeringen, på sin plan. Så skal regjeringen samvittighetsfullt fylle opp det Stortinget har vedtatt.

Publisert: 27.05.20 kl. 18:42

