EVAKUERTE: Dette flyet landet i går i Madrid med personer som er evakuert fra Wuhan. Det var også her nordmannen landet tidligere i uken. Foto: HANDOUT /AP

FHI om coronavirus: Vil ikke bruke karantene tross smitte-kontakt

Folkehelseinstituttet vil ikke sette personer som kommer hjem fra Kina i karantene, selv om de har vært i kontakt med smittede.

Fredag ble det klart at en nordmann som har vært i Wuhan hentes hjem. Det skjer ved hjelp av danske myndigheter som hentet nordmannen og fire danske borgere fra Madrid i militærfly.

Samtidig melder flere land – blant annet USA – at de holder personer som kommer hjem fra Wuhan i karantene.

Dette er ikke noe Folkehelseinstituttet (FHI) har planer om å gjøre.

– Ved ankomst til Norge, vil den enkelte bli fulgt opp av lokalt helsevesen etter de rådene Folkehelseinstituttet har gitt til helsetjenesten, og oppfølgingen av den enkelte vil være individuelt tilpasset, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, til VG.

Hittil er minst 12.039 personer registrert smittet av coronaviruset, og 259 har omkommet. 284 er friskmeldt. Viruset er påvist i blant annet Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland og Storbritannia, men det er ikke i Norge.

– Unngå unødvendig kontakt med andre

Personer som har vært i kontakt med noen med coronaviruset har ifølge smittevernsvakt ved FHI, Helene Niemi Eide, høy risiko for smitte. Disse personene blir ikke satt i karantene, men blir tett fulgt opp av kommunelege og får råd om hva de skal gjøre.

– De blir bedt om å sjekke kroppstemperaturen sin jevnlig, gjerne én til to ganger om dagen. De får også råd om å unngå unødvendig kontakt med andre mennesker, holde seg hjemme og ikke benytte offentlig transport, sier smittevernvakten.

Personer som derimot kun har vært i Wuhan, uten å være i kontakt med smittede personer, har lav risiko for smitte. Disse skal ifølge Eide bare følge med på om man får symptomer, og reagere hvis de merker noe.

– Skulle de få symptomer på koronavirusinfeksjon er det lav terskel for å kontakte lege per telefon. De vil da få en tett oppfølging og bli tatt prøve av.

SPØKELSESBY: Wuhan, hvor utbruddet etter alt å dømme startet, er preget av folketomme gater. Befolkningen har blitt bedt om å holde seg innendørs grunnet viruset. Foto: CHINA DAILY / X01745

Vil vurdere isolasjon ved sykdom

Eide legger til at de følger rådene danske helsemyndigheter har gitt personer med assistert retur fra Kina, og at det er i tråd med råd fra det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) og WHO.

Skulle noen personer falle under et mistenkt tilfelle, som vil si at en person som kan ha blitt smittet får coronavirus-symptomer, vil man vurdere enten hjemmeisolering eller isolering på sykehus, alt ettersom hvor syk personen er.

– I de første tilfellene vil man kanskje vurdere sykehus i de svakere tilfellene også, legger hun til.

Samtidig er hun tydelig på at Norge har tatt hjemlangt færre mennesker fra de smitteutsatte områdene enn andre land. I USA evakuerte man blant annet nesten 200 personer.

Støtter ikke smitteteori

Tidligere har eksperter i andre land gått ut og sagt at viruset spres under inkubasjonstiden. Lørdag gikk svenske helsemyndigheter ut og sa at dette ikke er sikkert.

– Vår vurdering er at det smitter når pasienten er syk og ved utbruddet. De som hevder at det skal smitte under inkubasjonstiden mangler vitenskapelig støtte.

Også i Norge er man usikker på om det smitter før symptomene vises.

– Coronavirus smitter i utgangspunktet gjennom dråpe- og kontaktsmitte, og personer er mest smittsomme når de har symptomer. Det er stor usikkerhet hvorvidt det er mulig å smitte andre når man ikke har symptomer, men etter hvert vil vi får mer erfaring med det nye viruset og vite dette mer sikkert.

Ingen innreiserestriksjoner til Norge

Fredag forbød USA innreise for utenlandske statsborgere som har vært i Kina de siste to ukene. Også Australia, Russland, Japan, Pakistan og Italia har innført tilsvarende restriksjoner, skriver BBC.

– Hvorfor er det ikke forbud mot innreise fra berørte områder til Norge?

– Dette er et svært inngripende tiltak, og FHIs vurdering er at tiltaket ikke vil være effektivt. Det er heller ikke i tråd med internasjonalt smittevernreglement og WHOs råd. Et slikt tiltak vil heller ikke være gjennomførbart om/når epidemien etter hvert spres til flere land, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Publisert: 01.02.20 kl. 22:45 Oppdatert: 01.02.20 kl. 22:56

