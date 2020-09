SKYTEHENDELSE: De to norske statsborgerne er siktet for drapsforsøk etter en skytehendelse i Benidorm i Spania. Foto: Terje Bringedal

To nordmenn siktet for drapsforsøk i Spania i 2018

To menn i midten av 40-årene er begjært utlevert til Spania etter en skytehendelse i Benidorm sommeren 2018.

To nordmenn er pågrepet av norsk politi og begjært overlevert av spansk politi for drapsforsøk i Benidorm i Spania sommeren 2018. Begge er menn i midten av 40-årene og er varetektsfengslet.

– Spanske myndigheter har siktet disse for forsøk på drap, og dette skal knytte seg til en skyteepisode som fant sted i Spania sommeren 2018, sier påtaleleder Hanne Fauske i Oslo politidistrikt til VG.

ERKJENNER IKKE STRAFFSKYLD: Ifølge advokat Nils Christian Nordhus sier hans klient seg ikke skyldig i drapsforsøk. Foto: Helge Mikalsen

Nils Christian Nordhus forsvarer den ene mannen. Han sier til VG at siktede ikke erkjenner straffskyld for noen del av anklagen. Forsvareren kaller det også for en «lite rettssikker prosess».

– Til tross for at dette er over to år siden har han ikke blitt innkalt av spanske myndigheter tidligere for å delta i prosessen. Min klient var også i 2019 i kontakt med norsk politi og påtalemyndighet med henblikk på å si seg villig til å samarbeide og bidra inn mot saken.

Da ønsket mannen, ifølge Nordhus, å samarbeide og bidra med nødvendig informasjon, dersom de mente det var behov for det.

– Da fikk han også tilbakemelding fra norsk politi og påtalemyndighet, og den var at det ikke var behov for oppmøte, og han var ikke etterlyst. Siden har det vært stille, og derfor er han veldig overrasket når han blir tatt ut av sitt vanlige liv og arbeidssituasjon og kastes i fengsel.

Hanne Fauske sier hun ikke kjenner til at siktede har vært i kontakt med politiet i 2019.

– Jeg kan imidlertid si at Oslo politidistrikt forholder seg til den begjæringen om overlevering som er fremsatt fra spanske myndigheter og det internasjonale samarbeidet som norsk politiet er forpliktet til gjennom EAW (Eurepean Arrest Warrent), legger hun til.

BER OM LØSLATELSE: Forsvarer Vidar Lind-Iversen sier han vil sende begjæring om løslatelse i morgen, mandag 7. september. Foto: Hansen, Frode

Heller ikke den andre siktede mannen erkjenner straffskyld.

– Sånn jeg har forstått det på klienten og den spanske advokaten er han i ferd med å bli sjekket ut av saken. Det er ikke bevist at han har noe med dette å gjøre, sier forsvarer Vidar Lind-Iversen han til VG.

Lind-Iversen legger til at mannen har vært i varetekt i Spania i forbindelse med hendelsen tidligere, men at han har blitt sluppet fri. Nå håper han klienten skal slippe ut av norsk varetekt også.

– Jeg håper det skal være mulig å få han ut i løpet av uken.

Mannen er bosatt i Spania, og var ifølge forsvareren kun på besøk hos familien i Norge da norsk politi pågrep ham. Han sier også at mannen i utgangspunktet skulle tilbake til Spania, blant annet fordi sønnen skulle tilbake til skolestart.

– Jeg vil sende begjæring om løslatelse i morgen. Det er ikke unndragelsesfare slik vi ser det.

Fauske sier på sin side at de vil prøve å få nordmennene utlevert snart.

– Ingen av dem har samtykket til utlevering, og domstolen må derfor ta stilling i eget rettsmøte om vilkårene for overlevering er oppfylt. Det er i skrivende stund ikke berammet noe rettsmøte, men dette vil, på grunn av lovbestemte frister, skje i løpet av kort tid.

Publisert: 06.09.20 kl. 21:33 Oppdatert: 06.09.20 kl. 21:48

