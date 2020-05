Stortinget vil ikke høre på fylkespolitikernes Hordfast-nei

Et flertall på Stortinget vil gå i gang med å bygge fergefri E39 mellom Bergen og Stavanger, til tross for at i fylkespolitikerne ønsker andre prioriteringer

Tirsdag vedtar fylkespolitikerne i Vestland sin prioriteringsliste til Nasjonal transportplan 2022-2033, men på den står trolig ikke fergefri E39 mellom Bergen og Stavanger.

Men de borgerlige partiene på Stortinget vil starte byggingen uansett hva lokalpolitikerne mener, skriver NRK. Planleggingen av E39-strekningen med verdens lengste flytebro har kommet for langt. Både Høyre, Frp, KrF og Venstre står på at de vil bygge i løpet av kort tid.

les også «Fergefri E39»-debatten: – Det vil ikke skje med meg ved roret

– Venstre mener fremdeles at Hordfast er en av strekningene der ferge skal erstattes med broer. Det samme gjelder Rogfast i Rogaland og Møreaksen i Møre og Romsdal på E39, sier stortingsrepresentant fra Venstre, Jon Gunnes.

Overkjøringen fra Oslo provoserer lokalpolitikerne i Vestland, blant annet SV.

– Det er ikke penger til alt, og da må man prioritere det som er viktigst. Det er bred enighet i hele Vestland om at man må satse på rassikring og liv og helse før de store fjordkryssingene, sier Marte Hammer i SV.

Hordfast er en foreslått ferjefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os i Hordaland.

