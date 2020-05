TESTING: Kinesiske ingeniører jobber med prøver fra en apenyre i et laboratorium, som holder på å produsere en eksperimentell vaksine for covid-19. Foto: Nicolas Asfouri / AFP

Vaksinekappløpet: Profitt, prestisje og kamp mellom stormaktene

Kappløpet om å utvikle en coranavaksine handler om å redde liv. Men også om profitt, politisk prestisje og en kamp mellom stormaktene.

Donald Trump er bare en av flere politiske ledere som presser på for at hans egne forskere skal få et gjennombrudd i jakten på verdens første covid-19-vaksine, skriver The New York Times.

Mens mange snakker om å utvikle en «global vaksine», har den amerikanske presidenten uttalt at målet hans er å få 300 millioner doser coronavaksiner inn i amerikanske kropper innen januar.

Andre stormakter ønsker imidlertid å være før USA med en vaksine.

– Selv om det for øyeblikket er et fantastisk samarbeid internasjonalt, vil den som utvikler en vaksine først få en enorm fjær i hatten og huskes for alltid, sier seniorforsker Gunnveig Grødeland på avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo.

– Det vil være et øyeblikk som skaper nasjonal stolthet.

PRESIDENTEN: Trump vil vinne kappløpet om å utvikle covid-19-vaksine. Foto: Mandel Ngan / AFP

Vaksine i september?

Lederen for verdens største produsent av vaksinedoser, The Serum Institute of India, uttalte nylig at mesteparten av en ny vaksine «må gå til våre landsmenn, før det går utenlands.»

I Kina er i dag ni covid-19-vaksiner under utvikling, noe som involverer 1000 forskere og det kinesiske forsvaret.

Ifølge The New York Times ønsker Kina å ha en vaksine klar allerede i september. Dette er under valgkampen i USA.

– Det er et scenario vi har tenkt på. Og ingen av oss vil være rundt ham den dagen, uttaler et medlem av Trumps coronavirus-avdeling til avisen.

Til VG sier Grødeland at Kina så langt har bidratt kraftig internasjonalt i arbeidet med å utvikle en vaksine.

– Men det kan godt være at det også handler om politikk. Å vise muskler, sier hun.

Vanligvis tar det mellom 10 og 15 år å utvikle, teste og få godkjent en vaksine. Kun seks prosent av prosjektene som lanseres, kommer i mål.

Dette er dårlig nytt i en tid der verden er paralysert av et virus.

Onsdag morgen var over 323.400 mennesker døde og 4,8 millioner mennesker registrert smittet, viser VGs oversikt.

SENIORFORSKER: Gunnveig Grødeland jobber blant annet med vaksineutvikling. Foto: Øystein H. Horgmo

Ifølge tidsskriftet The Economist døde det like mange av covid-19 på tre dager, som det gjorde på tre år av ebola i Vest-Afrika.

Dette er årsaken til at 115 forskergrupper verden over jobber med å utvikle en vaksine.

Arbeidet skjer med en kraft og et tempo som aldri før har skjedd i medisinens historie.

Det amerikanske selskapet Moderna meldte mandag denne uken om positive resultater etter en første runde med kliniske tester: Deres coronavaksine ser ifølge dem ut til å ha skapt immunitet hos åtte av de 45 personene som deltok i studien, skriver NTB.

Også Kina og England tester sine vaksinekandidater på ekte mennesker, skriver Aftenposten.

– Vi slåss ikke mot hverandre. Vi sloss mot viruset, uttaler Dr. Dan Barouch, professor ved Harvard Medical School til New York Times.

Seniorforsker Grødeland håper flere vaksiner vil bli godkjent som covid-19-vaksine. Ikke bare en.

– Årsaken er at vi ikke vet hvilken vaksine som over tid vil være den beste, og da har vi flere alternativer å velge mellom, sier hun.

