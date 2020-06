SPESIELT: Det var trekningsredaktør Pie-Christine Skagsoset Norseng som ringe for å informere rekordvinneren om premien: – Dette var spesielt, side hun. Foto: Norsk Tipping

Nordmann vant rekordpremie i Eurojackpot: – Glad og nummen

Det var en norsk mann som vant svimlende 485.100.285 kroner i Eurojackpot fredag kveld. Nå har han summet seg.

Vinneren ønsker fortsatt å være anonym etter to samtaler med Norsk Tipping.

Trekningsredaktør Gro Synstad forklarer at det er relativt vanlig når det dreier seg om så store summer.

Likevel har VG fått vite at rekordvinneren er en mann.

Lørdag ringte Norsk Tipping mannen igjen. Da hadde han fått summet seg etter sjokktelefonen fredag kveld.

– Jeg er glad og nummen, sa han da.

Mannen var den eneste som vant i Eurojackpot fredag. Det var kun han som prikket inn hovedtallene 14-16-32-34-47 og stjernetallene 7 og 9.

Dermed vant han altså 485.100.285 kroner og satte tidenes premierekord i Norge. Den tidligere rekorden var på 443,9 millioner kroner og var fra september 2019.

Norsk Tipping vil følge opp mannen framover. Han vil få gratis økonomisk og juridisk veiledning fra Brækhus Advokatfirma, som vil fungere som en uavhengig part.

Det var trekningsredaktør Pie-Christine Skagsoset Norseng som hadde samtalene med mannen.

– Jeg snakket med vinneren fredag kveld og lørdag. Det viktigste for oss i Norsk Tipping nå er å sørge for at mannen får den oppfølgningen han trenger, sier Skagsoset Norseng, som selvsagt synes det var en opplevelse utenom det vanlige å ringe en rekordvinner.

– Ingen tvil om at dette var spesielt, sier Skagsoset Norseng.

Publisert: 27.06.20 kl. 16:37

