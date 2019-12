HISTORISK: Mange deltok på åpningen av Ryfylketunnelen på årets nest siste dag. Tunnelen består av to løp på 14,4 kilometer.

Verdens lengste undersjøiske biltunnel åpnet

Verdens lengste undersjøiske biltunnel, som binder Ryfylke og Stavanger i Rogaland sammen, ble åpnet på høytidelig vis mandag.

NTB

Nå nettopp

Klokka 12 åpnet tunnelen for trafikk, og det var bilister fra Solbakk i Strand kommune som fikk være de første til å teste den undersjøiske tunnelen, skriver Stavanger Aftenblad.

Da de første bilene nådde Hundvåg i Stavanger kommune, ble løpet i motsatt retning åpnet.

Tunnelen består av to løp på 14,4 kilometer og går på det dypeste 292 meter under havoverflaten. Byggingen av tunnelen startet for sju år siden. Tunnelen utgjør to tredeler av Ryfast-prosjektet, som koster omtrent 8,1 milliarder kroner.

Publisert: 30.12.19 kl. 13:34

Mer om

Flere artikler