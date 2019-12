PASSASJER: Cyril Mitch Henriquet var om bord på 13-trikken i Oslo fredag morgen. Bildet av trikken er et illustrasjonsfoto. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix og Privat

Cyril (40) grep inn da trikkeføreren besvimte: – Alle ble redde

Passasjer Cyril Mitch Henriquet måtte gripe inn da føreren av trikken han satt på, besvimte bak spakene. Sporveien har varslet Havarikommisjonen etter hendelsen.

Henriquet satt ved 07-tiden fredag på 13-trikken mot Bekkestua i Oslo.

Han forsto at noe var galt da trikken suste rett forbi holdeplassen Olaf Ryes plass, som inngår i trikkeruten.

– Jeg satt rett bak sjåføren og oppdaget at han var bevisstløs. Jeg løp frem og klappet ham i ansiktet. Han våknet og insisterte på å kjøre videre, sier Henriquet.

– Handler om alles sikkerhet

Men da trikken hadde passert stoppet Hausmanns gate, besvimte trikkeføreren igjen, ifølge Henriquet.

Han forteller at de på dette tidspunktet var om lag 150 meter unna svingen som går mot Lilletorget holdeplass i Oslo sentrum.

– Da måtte jeg dra i håndtaket som var på venstre side av føreren for å stanse trikken. Han kom til seg selv og insisterte på at han ville kjøre videre, men vi sa at han måtte vente til politiet og ambulansen kom. Det handler om alles sikkerhet, sier han.

– Største faren var at vi skulle krasje

Henriquet forteller at føreren fremsto forvirret gjennom hele hendelsen. Han beskriver det hele som en veldig stressende situasjon.

– Men jeg har jobbet som raftingguide på Sjoa, så jeg er vant til å håndtere vanskelige situasjoner med mye stress. I tillegg har jeg på jobb hos Høyden AS hatt førstehjelpskurs den siste uken, så det var interessant å ta kunnskapene i bruk allerede etter en uke, sier han og legger til:

– Jeg ble veldig klar over at så mange som mulig bør kjenne til førstehjelp og hvordan håndtere slike situasjoner.

– Hvordan var stemningen om bord på trikken da det skjedde?

– Jeg tror alle ble redde på et tidspunkt. Den største faren var at vi skulle krasje.

Sporveien: – Ser svært alvorlig på saken

Pressevakt Thomas Ege i Sporveien opplyser i et skriftlig svar til VG at det er for tidlig å si noe konkret om hendelsesforløpet.

– Det vi vet er at en av våre førere har fått et illebefinnende på trikken. Føreren er nå tatt hånd om av ambulansepersonell, og vil senere bli fulgt opp i henhold til Sporveiens rutiner.

Han sier videre at Sporveien har forståelse for at reisende har opplevd hendelsen på trikken som ubehagelig.

– Sikkerheten har alltid høyeste prioritet, og vi ser svært alvorlig på saken. I slike hendelser varsler vi alltid Havarikommisjonen.

På spørsmål om hvilke retningslinjer selskapet har når slike hendelser inntreffer, svarer Ege:

– På generelt grunnlag er det slik at hvis for eksempel føreren får et illebefinnende, har alle trikker en sikkerhetsfunksjon som gjør at alle bremser går på og trikken stopper i løpet av noen få sekunder.

Bekrefter at sjåfør fikk illebefinnende

Operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo-politiet bekrefter til VG at de mottok en melding om hendelsen på 13-trikken like før klokken 07 fredag.

– Det var en trikkesjåfør som fikk et illebefinnende. Da politiet kom frem var han ved bevissthet. Han ble overtatt av helse, sier Lie.

Oppdragsleder Marius Wann i Oslo politidistrikt sier til VG at det er snakk om et sykdomstilfelle, og hvor trikkfører har besvimt.

Det var passasjerer på trikken som ringte til politiet. Da politiet kom til stedet, var han våken.

Beslagla førerkortet

Politiet tok kontakt med trikkeleder som kjørte ut og skaffet ny en ny fører som kunne ta over. Trikkefører ble tatt med av ambulanse.

På spørsmål om hva sjåføren har forklart til politiet, svarer Wann:

– Det er begrenset hva vi har fått spurt han om. Det blir rutinemessig tatt beslag i førerkortet, og det opprettes sak, så saken vil bli undersøkt.

– Besvimte han mens han kjørte?

– Det blir en del av undersøkelsen vår å finne ut hva som har skjedd, sier Wann.

Politiet har snakket med vitner på stedet, men oppdragslederen har ikke detaljert kjennskap til hva de har forklart.

– Ingen ble skadet, utover trikkefører som har fått et sykdomstilfelle

