Dette er den nye beredskapsplanen for coronapandemien

Regjeringens nye beredskapsplan skal gjøre det lettere å vurdere hvilke tiltak som bør settes inn dersom smitten blusser opp igjen. Det må vi være forberedt på, sier helseminister Bent Høie på presskonferansen onsdag.

– Vi må være forberedt på å slå ned nasjonal eller lokal smitte. I dag har vi publisert en beredskapsplan, sier helseminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse onsdag.

– Den skal hjelpe oss å ta raske beslutninger hvis smitte oppstår.

I planen står det at covid-19-pandemien kan bli langvarig og det er nødvendig med en klar plan dersom smittespredningen øker.

Den siste tiden har man sett at smitten i Norge er lav - men at antall nye smittetilfeller plutselig øker enkelte steder, som i hovedstaden. Det er også usikkerhet knyttet til hvilke effekt de store demonstrasjonene vi så sist helg har hatt på smitten, men foreløpig ser man ingen smitteklynger knyttet til disse, sier FHIs Line Vold under pressekonferansen.

I beredskapsplanen understrekes det at når nasjonale tiltak lettes på, kan behovet for lokale tiltak øke.

På den måten kan man få kontroll på smitten lokalt, samtidig som hele samfunnet kan slippe å bli berørt av tiltak som iverksettes.

FORBEREDT: På regjeringens pressekonferanse onsdag sier helseminister Bent Høie at vi må være forberedt på å slå ned smitte på nytt. En ny beredskapsplan skal gjøre det enklere å vurdere tiltak. Bildet er fra en tidligere pressekonferanse. Foto: Vidar Ruud

Tegner opp tre scenarier med tilhørende tiltak som bør vurderes

Beredskapsplanen er spesifikk for coronaviruset og er underlagt «Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer».

Den er ment som et verktøy for å håndtere ulike scenarier der smittespredningen i samfunnet øker og gjøre raske vurderinger av hvilke tiltak som bør iverksettes - både på nasjonalt og lokalt nivå.

Planen gir en oversikt over hvilke tiltak som kan vurderes å settes inn ved tre ulike scenarier av smittespredning i samfunnet:

Kontroll på smittespredningen, selv om det kan være lokale og nasjonale bølger av smitteforekomst. Kraftig økning i antall syke slik at vi ikke klarer å tilby gode helse- og omsorgstjenester til alle som behøver det og det kan bli nødvendig med inngripende tiltak. En situasjon der man må være forberedt på å tilpasse strategien til et scenario der internasjonalt samarbeid svekkes, vanskeligheter med internasjonale reiser og ved behov yte assistanse til norske borgere i utlandet.

Dette er blant tiltakene

Tiltakene kan derfor vurderes lokalt, regionalt eller nasjonalt, og er listet opp i ulike kategorier sammen med vurdering av effekten og byrdene de kan ha:

Hygienetiltak, oppfølging og isolering av smittede, smitteoppsporing, reisetiltak, redusert kontakt i befolkning (som innbærer stenging av ulike virksomheter» og tiltak for beboere i omsorgssektoren, sykehuspasienter og andre i høyrisikogruppen.

Ingen av tiltakene er nye mot hva vi allerede har sett eller hørt om i Norge under pandemien.

Først ved scenario 3 bør man vurdere om barnehager, skoler og serveringssteder bør stenges. Lokaler, arrangementer, serveringssteder og videregående skoler og universiteter bør vurderes stengt ved scenario nummer 2.

Portforbud skal kun vurderes ved scenario to og tre - men det er påpekt at det er i «ekstremsituasjoner».

Den nye beredskapsplanen kan du lese i sin helhet her.

