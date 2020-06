Bent Høie (H) beholder appen på sin mobil, og han råder deg til å gjøre det samme. Foto: Frode Hansen

Høie ber nordmenn beholde Smittestopp-appen

Helseminister Bent Høie (H) og Folkehelseinstituttet ber Smittestopp-brukere om å beholde appen på telefon, men deaktivere den inntil videre.

– Jeg beholder appen på min mobil, og håper den igjen vil settes i funksjon, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

Men har ikke dere og FHI anbefalt å deaktivere appen?

– Det FHI har sagt er at man kan beholde appen på telefonen, men at de nå har sluttet å samle data. Beholder man den kan vi raskt reaktivere appen hvis vi finner en løsning som Datatilsynet er tilfreds med, sier han.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at de ber nordmenn beholde appen på telefonen, selv om de fra tirsdag 16. juni ikke lenger samler inn data. Persondata som er lagret i den sentrale databasen slettes snarest. FHI skriver at det er lurt å deaktivere appen ved å gå på innstillinger og trykke på «App aktivert», slik at den ikke bruker batteri, GPS- eller Bluetooth.

FHI har ikke fjernet appen, men skjult den fra App Store.

– Dette har vi gjort siden det ikke er hensiktsmessig at folk laster ned en app som ikke lar seg aktivere og som vi ikke samler inn data fra, sier områdedirektør for helsedata og digitalisering i FHI, Gun Peggy Strømstad Knudsen.

Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til VG at de ikke har gitt FHI pålegg om å fjerne appen fra nedlasting. Det har FHI selv valgt å gjøre.

– Det Datatilsynet har gjort, er at de har varslet et vedtak om et midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp, og FHI fikk en frist til 23. juni med å besvare vedtaket, sier Thon.

FHI har sendt ut SMS til Smittestopp-brukere med den samme informasjonen, og opplyser om at de arbeider for at appen skal kunne tas i bruk igjen.

Deles i to

Smittestopp-appen skal deles i to med to ulike samtykker, det har regjeringspartiene og Arbeiderpartiet blitt enige om. Appen deles i to: Én del for smittesporing og én for å innhente kunnskap. Det skal være to ulike samtykker for delene, ifølge NRK.

Natt til tirsdag skrev menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International i en pressemelding at den norske smittesporings-appen er blant de mest inngripende i verden. Den norske appen ble sammenlignet med smittesporingsapper fra Bahrain og Kuwait.

Høie mener at Amnesty-kritikken er feil.

– Norge bruker ikke appen til overvåkning. Vi følger ikke med på om enkeltmennesker følger smitterådene. Vi bruker den til å få kunnskap om hvordan tiltakene våre fungerer, dermed er den en viktig del av vår beredskap for smitteutbrudd som kan komme fremover, sier han.

– Hvorfor skal vi stole på dere og appen?

– Vi har tatt personvernhensyn på alvor hele veien. Derfor har vi hatt en uavhengig ekspertgruppe som har sett på teknologien. FHI har frivillig nå stoppet innsamling av data, fordi man ønsker å vise at innvirkningene man tar på alvor. Samtidig håper vi at de skal komme frem til en løsning sammen med Datatilsynet.

Høie sier at appen fremdeles kan være en god avlastning;

– Det er frivillig om man ønsker å ha denne på telefonen. Mens tradisjonell smittesporing, der man snakker med helsepersonell, er ikke frivillig. Der er hver borger pliktig til å oppgi for eksempel hvem man har vært i nærkontakt med.

– Det har vært flere runder med kritikk. App-utviklingen har kanskje ikke gått så godt som du hadde håpet?

– Det er det motsatte som har skjedd. Det å utvikle en app i en krise på kort tid er egentlig umulig. At det da er noen utfordringer knyttet til det er høyst forventet. Jeg skulle gjerne ønske at vi hadde hatt denne appen i forkant av en pandemi. Men om føringene fra Datatilsynet blir stående vil det heller ikke vær mulig å utvikle en slik app i forkant, og det vil også være problematisk.

– Har undergravd befolkningens tillit

KRITISK: Ashild Bruun-Gundersen (Frp) tror ikke den norske befolkningen hadde gått med på å laste ned en helt ny app. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Helsepolitisk talsperson i Frp Åshild Bruun-Gundersen har vært kritisk siden lanseringen av appen, og er ikke mindre kritisk i dag. Hun reagerer på at Høie og FHI ber nordmenn beholde appen.

– Jeg synes det er helt utrolig. Nå har Amnesty konkludert med at den norske smitteappen er blant de tre verste i verden på personvern, det må helseministeren ta til seg og gjøre betydelige endringer.

Mener du at det bør utvikles en helt ny app?

– Jeg skjønner at Høie tviholder på den som er nå, for han kommer nok ikke til å klare å overtale den norske befolkningen til å laste ned en ny app. Regjeringen og FHIs prinsippløse holdning til personvern under utviklingen av smitteappen har undergravd befolkningens tillit til hele app-prosjektet.

Bruun-Gundersen mener at appen i beste fall kan supplere manuell smittesporing, siden teknologien setter begrensninger for hvor godt man kan spore smitten.

– Det er på det rene at smitteappen ikke brukes til smittesporing, og Helseministeren bekreftet i går at den heller aldri kan erstatte manuell smittesporing. Så jeg spør meg hva målet med appen egentlig er? sier hun.

– Men hvis FHI likevel klarer å utvikle en app som kan brukes til smittesporing og samtidig ivaretar personvernet, så kan de få en siste mulighet til å gjøre det.

Publisert: 18.06.20 kl. 12:59

