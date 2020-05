SERIESKAPER: Per-Olav Sørensen er en av Norges mest kjente serieskapere og regissører. Foto: Line Møller

Stjerneregissør: Raja forstår ikke kulturlivet

En av Norges aller mest kjente regissører og serieskapere går nå kraftig ut mot kulturministeren i et åpent brev på Facebook. - Jeg forstår frustrasjonen, sier Abid Raja.

Nå nettopp

«Kjære kulturminister Abid Raja, du har fått huden full for å ikke forstå oss i kulturlivet. Det er forsåvidt greit, siden du faktisk ikke gjør det. Så ærlige må vi være. Når du står på TV og euforisk selger inn at vi endelig kan ha "intimkonserter" igjen med 50 mennesker i salen, så var det ingen av oss som klappet.», sier han på sin Facebook-side i dag.

ÅPENT BREV: Dette er Per-Olav Sørensens Facebook-oppdatering. Foto: Fra Facebook

Per-Olav Sørensen er en av Norges mest kjente serieskapere og regissører, blant annet. Han står bak megasuksesser som «Nobel – fred for enhver pris», «Halvbroren», «Kampen om tungtvannet» og «Hjem til jul». Sørensen har også vunnet Gullruten flere ganger.

Nå går kulturpersonligheten til frontalangrep på kulturminister Abid Raja, som han mener ikke skjønner hva kulturlivet er for noe.

«VI ER TILSAMMEN EN DIGER NÆRING I MANGEMANGE MILLIARDKLASSEN SOM HOLDER HUNDREVIS AV YRKESGRUPPER I JOBB, ØKER MOMSTILFANGET I HUNDREVIS AV NORSKE KOMMUNER SÅ MYE AT DE KAN BYGGE NYE SYKEHJEMSPLASSER, OG VI LEGGER EN DIGER LIVBØYE RUNDT UTELIV OG SERVERINGSBRANSJEN I ALLE NORSKE BYER OG TETTSTEDER SOM IGJEN BIDRAR TIL ET NÆRINGSLIV SOM SPYTTER INN STADIG NYE MILLIARDER I STATSKASSA., skriver han med store bokstaver i innlegget som 23.45 fredag var sett av 2500 personer og delt 1400 ganger.

Stikkordet er næring

– Det går hardt ut og påstår at kulturministeren ikke vet hvordan kulturfeltet virker?

– Tja, utspillet er en blanding av at vi i kulturnæringen ikke klarer å samle oss for å fortelle hva vi er for noe. Det blir svært tydelig når vi er inne i en krise som nå. Og vi som jobber med kultur klarer ikke formulere en felles forståelse overfor politikere. Vi er nødt til å være tydeligere på hva vi er og hva vi driver med, sier Sørensen til VG.

Og stikkordet i Sørensens utspill er næring. Dette skriver han i Facebook-innlegget som er stilet som et personlig brev til kulturminister Abid Raja:

« (....) For vi har aldri fortalt deg hvordan kulturlivet egentlig henger sammen. La meg prøve å forklare ved å slenge ut et ord som vi i kulturlivet mistrives med: NÆRING. Ja, for det er akkurat det kulturlivet er, men vi hater å snakke om det.»

– Det andre er at vi slåss mot uvitenhet om hvordan kulturnæringen oppstår, hvordan den skal drives og forståelesen av hvordan den fungerer, sier han. PÅ Facebook lekser han opp for ministeren.

«Og hvem er på jobb inne i kulturhuset? Serveringspersonell, renholdere, lydteknikere, lysteknikere, roadies, billettselgere og artistkontakter som i antall er fler enn bandet på scenen. Og er det et teaterstykke som skal fylle scenen må du legge til 10 yrkesgrupper til for å gjennomføre en forestilling. Teater er en maurtue av smittende næringsaktivitet.»

– Forstår ikke dette

– Du sier rett ut at Raja ikke kjenner til hvordan kultur-Norge virker?

– I departementet er det ingen som forstår hvorfor man skal gi kulturnæringen penger. De skjønner ikke at det dreier seg om mer enn kultur. Vi snakker om et uteliv som er steindødt uten kultur. I tillegg legges det igjen masse penger i forbindelse med at folk opplever kultur. Teaterbilletten er derfor ofte ikke den største utgiften når man går ut for å oppleve kultur. Det er, for eksempel, 18 restauranter på Youngstorget og de hadde ikke vært der uten Sentrum Scene, Rockefeller og Folketeateret, sier regissøren.

Vår kulturminister forstår ikke dette, mener han.

– Det smarteste han kan gjøre er å ta av seg kulturministerhatten og bli næringsminister. Han blir nødt til å se på kulturfeltet som en næring og ikke et sted hvor man klipper snorer og går på rød løper.

– Hva er det du ønsker å oppnå ved dette utspillet?

– Kultursektoren er en blanding av offentlig støtte og privat drift. Denne blandingsøkonomien finnes i stort sett alle næringer i Norge og vi må være tydelige på at vi er det vi også, sier Sørensen.

Kulturminister Abid Raja sier til VG at de jobber hardt for å hjelpe kulturlivet.

– Jeg forstår godt frustrasjonen i kunst- og kulturlivet og behovet for mer målrettet hjelp. Og jeg kan forsikre om at alle ansatte i Kulturdepartementet, inkludert meg selv, jobber på spreng sammen med Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet for å målrette ordningene så godt det lar seg gjøre, sier han i en epost.

Han viser til ordningene de har laget.

– Den ene ordningen er på 600 millioner og dekker bortfall av billettinntekter for kulturarrangementer og er for en 3 måneds periode, fra midten av mars til midten av juni. Så har vi en ordning for frivillighet og idrett for samme 3-måneders periode, som er på 1 milliard. Det kommer også kulturlivet til gode, for eksempel korps, kor og frivillige i kultursektoren, sier Raja.

Kulturministeren mener også at departementet forstår kulturlivet og sektorens utfordringer.

– Jeg kan også forsikre om at kulturdepartementet med sine ansatte kjenner godt kompleksiteten i kunstner- og kulturøkonomien. (...) Vi forstår også at ordningene ikke treffer alle like godt, derfor jobber vi må spreng sammen med øvrige departementer i regjeringen for å målrette ordningene, sier han i eposten.

Bevilget 600 millioner

8. mai bevilget Regjeringen ved kulturminister Abid Q. Raja 300 nye millioner til kulturen. Derved har de hittil gitt 600 millioner kroner til en kulturnæring i coronakrise. Alle pengene skal gå til bortfall av billettinntekter, frem til 15. juni.

Med kompensasjonspakken forrige uke er det bevilget 1, 6 milliarder kroner samlet til frivilligheten, idretten og kulturen i en tre måneders periode frem til 15.juni.

STOR SUKSESS: «Hjem til Jul», regissert av Per-Olav Sørensen var den mest sette serien i Norge i 2019. Foto: Scanpix

Per-Olav Sørensen er uansett ikke imponert over Rajas millioner.

– Det ble bevilget 300 nye millioner til kulturen forrige uke. Er ikke dette nok?

– Jeg har ikke regnet på det, men det høres forferdelig lite ut. For eksempel, en medium norsk TV-produksjoen koster 70 millioner alene. Så disse 300 millionene tilsvarer bare 6–7 prosjekter. I tillegg kommer teater, konsertsaler, rockescener, kultur etc, over hele landet, sier han.

Vurderer å åpne litt opp

– Det er ikke på grunn av kompensasjonspakkene jeg skriver dette. Det er ordskiftet i denne krisetiden jeg er skremt av, sier Sørensen.

– Mener du at myndighetene burde åpne opp for kommersielle kulturaktiviteter snart?

– Vi må respektere og forholde oss til myndighetenes smittevernregler. Jeg holdt i vinter på med en ny sesong av «Hjem til Jul» og den ble naturligvis stanset. Dette er helt naturlig og vi kan ikke begynne før det er trygt igjen, sier han.

Raja sier Regjeringen har signalisert at de vil vurdere å åpne for arrangementer opp til 200 fra 15. juni.

– Helsemyndighetene har ennå ikke tatt stilling til arrangementer som samler mellom 200-500. Det er ikke en beslutning jeg som kulturminister rår over. Dette faglige helsemessige råd som gis regjeringen som et kollegium, og beslutningen tas av det samme kollegiet. (...) Jeg håper vi snarlig kan åpne opp for publikum opp til 500. Forbud mot over 500 gjelder foreløpig frem til 1. september, sier han til VG.

Publisert: 16.05.20 kl. 19:36

Les også

Fra andre aviser