Gatekunst av Moxnes overtar historisk gatehjørne

Listhaug hang der, og ble solgt for en halv million kroner. Nå er det Moxnes sin tur, med engelvinger og Boss-briller.

Kortversjonen Street artist Töddel har laget et provoserende portrett av Rødt-leder Bjørnar Moxnes på en kjent gatekunstvegg i Bergen.

Portrettet viser Moxnes med buksene nede, englevinger, kommunistisk symbolisert undertøy, Boss-solbriller, og er ledsaget av teksten "Død over kongen".

Denne skapelsen følger i kjølvannet av et berømt gatekunstverk av en korsfestet Sylvi Listhaug (laget av AFK), som ble solgt for en halv million kroner.

Töddel sier bildet er en kunstnerisk kommentar til Moxnes' brilletyveri, en hendelse som han mener ble monumentalt ivrig dekket av pressen. Vis mer

– Malingen har bare såvidt tørket. Man er jo nesten mer anonym når man maler bilder på dagen, sier gatekunstneren med psevdonymet Töddel.

Han kommer nettopp fra hjørnet i Bergen som er blitt et av Norges mest famøse plasser for gatekunst, etter at kunstneren AFK i 2018 malte en korsfestet Sylvi Listhaug der.

LISTHAUG FØRST: Hun kom i farger og med hengende hode. Så kom Moxnes i svart-hvitt med englevinger.

Moxnes i Töddels versjon er ikke korsfestet. I stedet er han avbildet med buksa på knærne, englevinger, en truse med kommunistenes hammer og sigd - og selvsagt solbriller.

De franske kommunistenes slagord «Død over kongen» står skrevet på sidene, og under Rødt-lederen hviler en Boss-pose ved siden av en sovende Stalin.

– Brillevideoen er noe av det vi kommer til å huske fra 2023. Det er en perfekt sak for haterne: Han er den snille gutten som alltid er på de svakes parti, alltid først ute med pekefingeren hvis andre gjør noe galt, og så blir han tatt for noe sånt. Det elsker haterne, sier Töddel.

– Er du en av haterne selv?

– Det håper jeg virkelig ikke. Jeg antar at Moxnes kanskje føler at jeg henger ham ut, men dette er bare min kommentar til det som er skjedd. Det er en billedlig kommentar til en hendelse som nesten er monumental i sin enkelhet.

Uken etter at brilletyveriet til Moxnes ble kjent, var det flere som tok til orde for at saken fikk for mye dekning. Tidligere RV-leder Aslak Sira Myhre, nåværende nasjonalbibliotekar, skrev at «pressens kollektive blodhunger går over styr». Moxnes selv ble sykmeldt.

Töddel er ikke bekymret for at han bidrar til at saken får fornyet oppmerksomhet.

– I så fall er det jo bare stas. Men det er kanskje på tide, når stormen har lagt seg, at det er lurt å gå i seg selv.

Det er drøyt tre år siden gatekunstneren AFK malte en korsfestet Sylvi Listhaug på den samme veggen. VGs kunstanmelder Lars Elton ga kunstverket terningkast tre.

– Intensjonen er god, men formålet drukner i effektene, sa Elton da.

Senere ble Listhaug-bildet malt over, før det ble hentet fram igjen og så solgt for en halv million kroner.

– Dette hjørnet er gatekunstens hellige gral. Det er første gang jeg har våget å lage noe her. Men jeg liker godt å lage politisk kunst. Det er min hobby og midtlivskrise, sier Töddel.

– Tror du dette bildet også vil bli solgt for en halv million?

– Jeg gjør ikke dette for penger. Når jeg går fra bildet, er det gatens. Da lever det sitt eget liv.

VG har vært i kontakt med Frps mediesjef Kjetil Løset, som oppgir at Sylvi Listhaug foreløpig ikke har en kommentar.

