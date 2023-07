Påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret sier at de ikke vil gå ut med hvilke gjenstander politiet har tatt beslag i.

Politiet mistenker at kvinne i Ørland døde av forgiftning

En mann i 60-årene ble tirsdag pågrepet og siktet for drap på kona. Torsdag informerer politiet om at de mistenker et forgiftningsdrap.

Politiet i Trøndelag begjærte at den drapssiktede mannen i 60-årene skulle varetektsfengsles i to uker med brev og besøksforbud.

Torsdag klokken 13.00 ble det avholdt fengslingsmøte.

– Den siktede ble fengslet i to uker, med brev og besøksforbud i tråd med begjæringen, sier påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret til VG.

Det begrunnes med fare for bevisforspillelse mens etterforskningen pågår. Mannen fra Ørland ble pågrepet uten dramatikk på politistasjonen tirsdag ettermiddag.

– Det var summen av opplysninger vi innhentet mandag og tirsdag, i tillegg til resultater fra den foreløpige obduksjonsrapporten som gjord at vi tok ut en drapssiktelse på mannen.

– Vi mistenker et mulig forgiftningsdrap, sier Aftret.

Torsdag i forrige uke ble en kvinne i 70-årene funnet død av ektemannen i 60-årene på en boligadresse i Ørland kommune i Trøndelag.

Dagen etter ble politiet varslet av helsevesenet «på grunn av omstendighetene rundt dødsfallet», opplyste politiet i en pressemelding etter pågripelsen.

Kvinnen i 70-årene ble funnet død torsdag 29. juni. Mannen nekter straffskyld.

