Mandag 15. mai: Dette har skjedd i natt

Stemmeopptellingen etter valget i Tyrkia nærmer seg slutten. Mye tyder på at det går mot omvalg etter skjebnevalget, til tross for at president Recep Tayyip Erdogan er svært nære den magiske grensen på 50 prosent av stemmene.

VG