– Etterretningsaktiviteten gjøres på toppen av den vanlige kommersielle aktiviteten, sier sjef for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes.

NRK: Sivile russiske fartøy spionerer i Norge

Minst 50 sivile russiske fartøy som trålere, frakteskip, forskningsskip og yachter kan være i bruk av russisk etterretning til spionasje mot kritisk infrastruktur i Norge.

NTB

Det viser et prosjekt NRK har gjennomført.

Det siste året har NRK sammen med de nordiske allmennkringkasterne Danmarks Radio (DR), Sveriges Television (SVT) og finske Yle brukt åpne trafikkdata for å kartlegge hvordan russisk skipstrafikk kan bli brukt til spionasje i Norden.

Sjef for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, sier at dette kan dreie seg om uønsket eller ulovlig etterretning utført på toppen av lovlig aktivitet, som for eksempel fiske.

– Det Russland er interessert i det er jo norsk teknologi, men mest militære disposisjoner, alliert tilstedeværelse og bevegelse. Vi ser dette i forbindelse med allierte øvelser, hvor de tilfeldigvis seiler gjennom, ankrer opp, eller oppholder seg i nærheten. Så følger vi veldig nøye med og ser om det er andre steder de opptrer unormalt, sier Stensønes.

Den russiske ambassadøren skriver til NRK at russiske sjøfolk har rett til å navigere i norsk farvann og avviser at russiske fartøy har gjort noe ulovlig.

