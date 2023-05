Russebussen med 25 godkjente seter ble sendt til Sverige.



Da «Rolls Boys» kom tilbake, hadde den lovlig plass til 82 personer. Tips oss Tekst: Ivar Brandvol

Russebusser: Slik pusher de grensene

Denne uken ble det full stopp for den største russebussen i Norge:

«Rolls Boys» fra Asker.

Russebussen med 82 plasser ble stanset av politiet på E18 tirsdag formiddag – som beordret den rett til Statens vegvesens kontrollhall på Risløkka i Oslo.

Der sto den innelåst frem til torsdag ettermiddag.

VG har undersøkt den omstridte bussens historie.

Den måtte en tur utenlands for å bli Norges største.

Asker-russen startet rullingen med den svenske bussen 19. april. Denne uken sendte politiet «Rolls Boys» rett til Statens vegvesen.

VG har kartlagt over 200 russebusser fra 2022. Flere elever takket ja til et hemmelig tilbud som gjør omstridte busser lovlig i Norge.

Trygg Trafikk kaller disse russebussene for «dødsfeller» og «tikkende bomber».

Politiet og Statens vegvesen havner i en skvis. De henviser til Skatteetaten, fordi regelen for «utenlandsk leiebil i Norge» administreres av dem. Omstridte løsninger som russen elsker å ha i bussene kan norske myndigheter bare glemme å kontrollere: Sidestilte seter, høyt antall passasjerer og takstativ.

Asker-russen på «Rolls Boys» viser til at bussen er godkjent i Sverige, ifølge deres utleier:

– Det sure for oss er at vi har mistet fire svært verdifulle rulledager med en buss vi har betalt flere hundre tusen kroner for, på grunn av denne hendelsen. Vi opplever at Vegvesenet prøver å sabotere russetiden vår, sier bussjefen (18) til VG.

Torsdag ettermiddag slapp bussen ut fra kontrollhallen. Statens vegvesen henviser VG til politiet i denne saken.

– Av hensyn til videre etterforskning i saken kan vi ikke kommentere hvilke funn som ble gjort. Saken er fremdeles under etterforskning for flere brudd på veitrafikklovgivningen, sier politifullmektig Katrine Bjørndalen til VG.

Ifølge politiet har russebussen også bruksforbud inntil flere mangler er dokumentert utbedret.

I forrige uke fortalte VG om busser som ikke blir godkjent i Norge, men som ruller på norske veier likevel.

Metoden er å sende dem til godkjenning og omregistrering i utlandet.

Svensk skilt på russebussen til Asker-russen på «Rolls Boys».

Minst tre konkurrerende firmaer sender busser til Sverige.

Denne reisen gjør at de i noen tilfeller kan tredoble antall passasjerer.

Dermed kan norske russebusser med lovlig plass til rundt 25 passasjerer, forvandles til giga-busser med plass til det tredobbelte.

For russen er dette viktig – og de forteller til VG at busser med plass til mange, har høy status.

I mai 2019 var «Rolls Boys» ikke Norges største russebuss. Den rullet som «Till The End» på Romerike, med plass til kun 25 passasjerer.

– Bussen var i ok stand, men vi var ingen «satsebuss». Den hadde høyt tak og stor lounge, men ikke sidestilte seter, sier en av bussmedlemmene til VG i dag.

Jentegruppen hun var en del av på Romerike, solgte bussen til utleiefirmaet Russebussmarked i september samme år.

Dette er «Rolls Boys» i 2019, da den gikk på Romerike. Uten sidestilte seter, med norske skilt og kun 25 plasser.

Høsten 2021 kjøres russebussen til en EU-kontroll hos Ramstad Lastebilservice i Mysen, etter to sesonger for utleiefirmaet.

Nå er ny eier Geir Kjos-Hanssen. Via firmaet sitt DFAK AS står 62-åringen oppført som eier av de fleste kjøretøyene til Russebussmarked.

Resultatet i EU-kontrollen er nedslående. Listen over alvorlige feil og mangler er lang, totalt syv punkter som alle ville gitt bruksforbud.

Blant annet skriver verkstedet at setene er endret, slik at bussen må vises hos Statens vegvesen.

EU-kontroll av russebussen 26. oktober 2021.

I stedet sendes bussen til Sverige 17. desember og overføres til Kjos-Hanssens svenske firma: Hagforsbadet, med postadresse i Värmland.

Firmaet har ingen nettside og ingen synlig profil på sosiale medier.

Snart er russebussen tilbake i Norge. Med svenske registreringsskilt og et rykende ferskt dokument i hanskerommet fra søta bror, som de fleste russ bare kan drømme om:

«BUSSEN INREDD MED LÄNGSTGÅENDE BÄNKAR».

Og: plass til 82 personer.

VG har snakket med flere russ fra Lier som leide denne bussen under navnet «Tell The Vision» i fjor.

De skryter av tidenes feiring, men enkelte forteller også om utfordringer med så mange mennesker i bussen.

– Vi opplevde at motoren fikk problemer fordi bussen ble så tung. Vi ble oppfordret av utleier til ikke å stappe inn 82 personer hver gang, sier en av dem.

Alle VG har snakket med på bussen, oppgir at Russebussmarked var firmaet de forholdt seg til hele tiden.

Firmaet reklamerer også med at bussen har 82 plasser, men nevner ingenting om svensk registrering.

«Till The End» ble brukt av russ på Romerike i 2019, deretter ble den solgt til Russebussmarked.

Daglig leder i Russebussmarked, Igor Draskovic, har fått flere spørsmål om de svenske bussene. Han ønsker å bli sitert slik:

– Vi jobber på provisjon for bussenes svenske eier, for å skaffer kunder. Det er vår rolle i dette.

Geir Kjos-Hanssen opplyser til VG at han og hans svenske firma er ansvarlig for seks slike busser, og at de neste år vil gjøre flere endringer. Han sier at politiet ringte ham da bussen ble stanset og beordret til Statens vegvesen.

– Norsk politi sa at bussen hadde for få nødutganger i forhold til det store antallet passasjerer. Jeg er enig i at 82 er i meste laget. Vi har forholdt oss til EU-regelverket og mener vi har opptrådt korrekt. Neste år vil vi enten bygge flere nødutganger eller justere ned passasjertallet, sier Kjos-Hansen.

Til kritikken fra Trygg Trafikk, som kaller slike busser dødsfeller, svarer Kjos-Hanssen:

– Vi forholder oss til EU og det de mener er trygt. Men vi skal justere bussene til neste år, slik at nødutgangene er helt korrekte i alle land. Vi ønsker ikke å ha en slik debatt hvert eneste år.

På spørsmål om hvorfor de tilbyr utleie via Sverige, svarer han:

– Det er enklere å få godkjent sidestilte seter der enn i Norge. Russen vil ha det, i fjor leide vi ut to, i år seks. Det er økende etterspørsel, sier Kjos-Hanssen.

– Hvorfor dro dere til Sverige med en buss rett etter en negativ EU-kontroll?

– Det husker jeg ikke. Det er flere år siden. Det var ikke jeg som kjørte den dit.

I fjor var en svensk buss med elever fra Blindern og Oslo Handelsgym trolig den største i hovedstaden: «Substans 2022».

– Setene var sidestilt og bussen hadde registrert 67 plasser pluss sjåfør. Det var så kult, sier et av medlemmene i gruppen til VG. Han ber om å få være anonym.

Russebussen «Substans» var den største i Oslo i 2022, med 67 plasser. Bildebyrået Scanpix fikk bli med på rulling.

Noen uker tidligere, frem til 25. mars 2022, var russebussen norsk, med kun 26 godkjente sitteplasser.

Da den kom tilbake med svenske skilt, hadde den sidestilte seter og var godkjent for 67 personer – og den hadde den ettertraktede kronen på taket.

Det viser dokumenter fra svenske Transportstyrelsen og Statens vegvesen som VG har sett.

For russen er «stapping» helt sentralt. Her svensk-registrerte russebussen «Substans» i 2022.

For noen russ blir ikke rullingen som de planla. Svensk-registrerte «Bussin/Violation 2022» ble leid ut via Buss Kompaniet. Ifølge svenske myndigheter er den registrert med 79 plasser.

Natt til 22. april i fjor ble den utsatt for et alvorlig uhell på E18 i Viken.

Et branntilløp i et aggregat skapte en farlig situasjon i den fullstappede bussen, får VG opplyst fra flere kilder.

Flere av dørene skal ha vært blokkert. Det var nære på at det gikk «helt galt», ifølge personer som kjenner saken godt.

De som leide bussen, ønsker ikke å kommentere denne saken i dag.

Buss Kompaniet AS kommenterer hendelsen slik:

– Vi tar slike hendelser på alvor. Det er inngått et forlik med gruppen og forliket er taushetsbelagt, sier daglig leder Scott Bækkel.

På spørsmål om hvorfor tilbudet om utenlandske russebusser ikke annonseres, svarer han at firmaet har delt bilder av alle bussene.

«Tekno Tåget» er registrert med plass til 79, men ifølge bussjefen er det riktige tallet 74.

I dag ruller denne bussen i Ålesund, under navnet «Tekno Tåget». Bussjef Jonathan Lilleheim (18) sier de er svært fornøyd så langt.

– Bussen har fungert fint og vi har fått veldig god service fra utleiefirmaet Buss Kompaniet. Vi hadde en liten stopp på grunn av tett dieselfilter, og da rykket de ut med to mann fra Hamar til Ålesund, sier Lilleheim.

– Har dere fått noe oppmerksomhet fra politiet med de svenske skiltene?

– Vi har fått beskjed om å dempe lyden, det er alt.

Jonathan Lilleheim at det i dag er 74 lovlige plasser i bussen. Han sier de tegnet kontrakt på bussen tilbake i 2021, da den het «Voodooo Lounge» og ble kåret til Årets Buss. Også den gang var den registrert i Sverige.

– Vi er kjent med at bussen hadde noen problemer i fjor, men for oss har den vært super, sier bussjefen.

«Tekno Taget 2023» har allerede vunnet flere priser, blant annet «Årets buss» og «Årets lyd» på Landsstevnet i Fredriksten.

Selv om Buss Kompaniet tar seg av alt det praktiske, er det et firma i Sverige som er eiere.

«Tekno Tåget» har vunnet en rekke priser i år, men i fjor fikk den problemer.

Trygg Trafikk frykter en tragedie på veiene.

– Dette er rullende diskotek, ikke en buss. Russebusser med flere titalls dansende russ er en dødsfelle om noe skulle skje, sier rådgiver Christoffer Solstad Steen.

Trygg Trafikk skriver i en pressemelding fredag formiddag at flere av russebussene er nærmest tikkende bomber på veien.

Viljen til å tøye reglene for få farlige busser på veien er stor, mener han.

– Kommersielle aktører skyver ansvaret over på russen. Det bekymrer oss, sier han.

VG har spurt Statens vegvesen om det er trygt med 82 personer i en rullende russebuss. Seksjonssjef Roy Harald Holm svarer slik:

– Vi forholder oss til det antall plasser kjøretøyet er registrert med i registreringslandet, svarer Holm.

Han understreker at reglene rundt «midlertidig bruk av utenlandsk leiebil i Norge», håndheves av Skatteetaten. Det samme svaret får VG av trafikketaten i Oslo politidistrikt.

VG har spurt Skatteetaten om denne praksisen. De forteller at 68 kjøretøy av ulike typer ble ført inn i landet på denne måten i april i år.

– Vi har ikke hatt noen saker med urettmessig bruk av russebuss som vi er kjent med i 2022 eller 2023, sier seksjonssjef Bente Berg.