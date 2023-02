HETSES: Lotta Marie Klonteig er kvinnelig gamer og E-sport utøver. Hun har blitt vant til å få hets for å være kvinne.

Regjeringen tar grep mot gamer-hets

Kvinnelige gamere blir kalt «horer» og trues med voldtekt. – Det må selvfølgelig ta slutt, sier Trettebergstuen.

Lotta Marie Klonteig (25) har gamet i mange år, både som hobby og som profesjonell E-sportsutøver. Hets og trakassering fordi hun er kvinne, har hun blitt godt vant med.

– Folk kan si ting som «du er sikkert feit og stygg», «du er en hore», og «kom deg tilbake til kjøkkenet».

Dette er eksempler Lotta trekker frem som vanlige kommentarer kvinner får i gaming-verden.

VG har snakket med Lotta for to år siden. Les mer om henne her:

Færre jenter spiller

Etter bekymringstall fra Medietilsynet om jenter og gaming, gir regjeringen nå støtte til et prosjekt som undersøker trakassering og kjønnsdiskriminering i gaming. Siden 2020 har andelen jenter som spiller, gått ned med 20 prosent.

Klonteig forklarer at sjargongen i gamingen alltid har vært hard, og hun beskriver det som «giftig». Hun mener det går utover alle kjønn, men der gutter blir hetset for spill-ferdighetene, blir jentene blir hetset for kjønnet sitt.

– Det er ikke bare jentene som får dritt, men det er kjipt at du får dritt bare fordi du er jente, sier hun.

Det er Stiftelsen Kvinneuniversitetet som står bak prosjektet og som skal forske på kjønnsdiskriminering i gaming-miljøet. I 2023 mottar de 280 000 kroner i støtte. Regjeringen fordeler også flere millioner kroner til flere andre organisasjoner som jobber for kjønnslikestilling i Norge.

– Uforståelig

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), mener det er på tide å få bukt med problemet.

– Det er jo ganske uforståelig, men det virker som om noen mister hodet og går rett inn i sjikane- og diskrimineringsmodus når de setter seg ned for å game.

– Dette går særlig hardt ut over jenter og det må selvfølgelig ta slutt, sier kultur- og likestillingsministeren.

Trettebergstuen mener gaming er en positiv ting, og hun synes det er synd at jenter blir presset ut av miljøet på grunn av trakassering.

– Gaming er både moro, avslappende og ikke minst noe som gir de som spiller større digital kompetanse og teknologisk forståelse, sier Trettebergstuen.

TAR GREP: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen mener det er viktig å få slutt på trakassering av jenter i gaming-miljøet.

Lotta Marie Klonteig, som har drevet med gaming i mange år, har lært å la hetsen prelle av. Hun forstår likevel at det ikke er like lett for alle.

– Det er ekkelt å vite at det er mange unge og nye jenter i miljøet som opplever dette her, sier hun.

25-åringen tror mange jenter ikke orker å bli utsatt for hetsen. Hun vet at mange later som at de er gutter, eller bare spiller med vennene sine for å unngå hetsen.

– Det er mye av det jeg har prøvd å ikke gjøre, for det er veldig trist at det blir sånn, sier hun.

Laget eget jentemiljø

Julie Stårvik (34) har gamet så lenge hun kan huske. Sammen med andre kvinnelige kollegaer, har hun laget gaming-gruppen «Pushy Cat Dolls».

Det skal fungere som et trygt rom der jenter kan spille sammen, uten sjikane og hets. I dag har de rundt 300 medlemmer.

– Det er noen jenter som synes det er såpass ubehagelig å spille med fremmede menn at de unngår det helt, sier Stårvik.

Julie spiller for det meste «Call of duty», et onlinespill der du møter fremmede over mikrofon.

SPENT: Julie Stårvik er spent på prosjektet som skal forske på kjønnsdiskriminering i gaming.

«Gå tilbake til kjøkkenet», er en klassiker jentene får høre når de spiller.

– Det kan også være ekle ting som går på kropp og seksualitet. Kommentarer på at du har fin stemme, hvordan du ser ut, om du har Instagram og snapchat.

Julie tror ikke alle er klar over hvor grov hetsen kan bli:

– Noen i gruppen vår hadde fått melding etter spillet var ferdig, der det sto: «Jeg håper faren din misbruker deg hver kveld».

Stårvik er glad for at noen endelig tar tak i problemet, og håper det vil bidra til holdningsendringer og økt kunnskap.

– Det er kjempespennende og veldig viktig, sier hun.