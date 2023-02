Agder-politiet med svindeladvarsel: − Legg på

Svindlere utgir seg for å være politiet på telefonen og tilbyr folk å hjelpe dem med et bedrageri de skal være utsatt for. – Svindel og bedrag, sier operasjonsleder Tom Einar Gausdal.

Stadig blir Agder-politiet kontaktet av folk som forteller at de har blitt oppringt av noen som utgir seg for å være fra politiet og bedt om å åpne en lenke.

Fremgangsmetoden hos svindlerne er å ringe til folk, utgi seg for å være fra politiet og å informere om at de er utsatt for et bedrageri. Deretter ber de folk om å åpne en lenke på nett for å hjelpe dem.

– Politiet kontakter IKKE personer på denne måten. IKKE åpne lenker. Legg på, varsle politiet, skriver politiet på Twitter.

– Det er svindel og bedrag, sier operasjonsleder Tom Einar Gausdal