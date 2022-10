SKUTT: Politiet på åstedet der en taxisjåfør ble skutt natt til søndag.

Taxisjåfør drept i Sverige: Familiefar uten kriminelle koblinger

Den 37 år gamle yrkessjåføren skal ikke ha hatt kriminelle koblinger, og er ett av over 50 offer for dødsskytinger i Sverige så langt i år.

Publisert: Nå nettopp

Taxisjåføren som ble skutt og drept i Göteborg lørdag kveld var en familiefar på 37 år som ifølge politiet ikke hadde noen koblinger til kriminelle miljø.

Han skal akkurat ha parkert bilen sin etter endt vakt ved 03.30-tiden natt til søndag da flere skudd hørtes, forteller vitner, ifølge Expressen.

Mannen døde på stedet, rapporterer flere svenske aviser.

– Han parkerte bilen sin på en parkeringsplass og ble skutt i forbindelse med det, sier Peter Adlersson, pressetalsperson ved politiet til Aftonbladet.

Politiet har sperret av åstedet og det gjøres tekniske undersøkelser, skriver avisen.

Det er også igangsatt søk med hund og politiet går dør til dør i området for å innhente eventuelle vitnebeskrivelser, skriver Aftonbladet.

PROBLEM: Sverige har en økende ond spiral med dødsskytinger.

Dyster rekord

Aldri før har Sverige registrert flere skytedrap enn i år.

Med nattens skytedrap nummer femti i Sverige i år, er den tidligere toppnoteringen med 47 skytedrap fra 2020 passert mens det ennå er over to måneder igjen av året.

En rapport som Sveriges kriminalitetsforebyggende råd la fram i fjor vår viste at Sverige er det eneste av 22 sammenlignbare land i Europa med en økende trend i dødsskytinger, skriver NTB.

Ifølge rapporten begynte økningen i dødelig vold med skytevåpen i Sverige allerede på midten av 2000-tallet, men økningen skjøt ny fart i 2013, melder nyhetsbyrået.

«Fryktelig»

Så langt har ingen blitt pågrepet for drapet, skriver Aftonbladet søndag morgen.

84 år gamle Max Schneider har bodd i det aktuelle området i Göteborg i over 20 år og beskriver det som veldig rolig.

– Det føles fryktelig at noe slikt har skjedd her. Tidligere har man bare lest om hvordan det har skjedd andre steder, sier den eldre mannen til Expressen.

Svensk politi definerer ifølge avisen bydelen Bergsjön som et av til sammen 61 spesielt utsatte områder i Sverige, der “kriminelle har en innvirkning på lokalsamfunnet”, skriver Expressen.