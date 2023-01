LYSERE TIDER: Når sykdomsbølgene snur, vil situasjonen i helsevesenet bedre seg, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Tror sykdomstoppen snart er nådd

Coronatoppen er trolig nådd – og influensabølgen kan snart snu, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Det ser ut som coronabølgen har flatet ut etter nyttår, men influansesmitte fortsatt har vært økende, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han opplyser at antallet pasienter som er innlagt i sykehus med luftveisinfeksjoner er fortsatt rekordhøyt.

Rett over nyttår økte flere sykehus beredskapen etter et økende antall innleggelser og sykefravær blant ansatte. I Tønsberg varslet tillitsvalgte forrige uke om at virus og glatte veier har sprengt kapasiteten på flere sykehus.

Selv om julen bremset smittespredningen av influensa noe, har antall innleggelser fortsatt å øke.

– Både covid-19, influensa, RS-virus og andre typer luftveisinfeksjoner bidrar til dette, sier han.

Selv om mange fortsatt legges inn på grunn av eller «med» coronaviruset er det er influensa som skaper flest sykehusinnleggelser nå.

Snart nådd toppen

Samlet sett har det de siste ukene vært mer enn 2000 innleggelser per uke med luftveisinfeksjoner, opplyser Nakstad.

– Vi tror coronabølgen vil dempes de neste ukene og forhåpentligvis er vi også snart over influensatoppen. Det vil på sikt bedre situasjonen betydelig for store deler av helsetjenesten, sier Nakstad.

– Når vil toppen av den samlede bølgen være nådd?

– For covid-19 er vi trolig over toppen, for influensa ligger vi fortsatt på et rekordhøyt nivå i antallet innleggelser, men hvor mange som faktisk er syke har vi ikke noen god oversikt over, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad opplyser at situasjonen er ganske lik i hele landet.

Utfordringer i Nord-Norge

Nakstad opplyser at smitten og dermed innleggelsene er ganske jevnt fordelt utover hele landet. Det påvirker både sykehus og sykehjem.

Onsdag hadde Helsedirektoratet møter med statsforvaltere og andre aktører om sykdomssituasjonen.

– Vi får alltid en god situasjonsforståelse gjennom møtene våre med statsforvalterne og andre aktører. Vi fikk også bekreftet at situasjonen er ganske lik over hele landet, sier Nakstad.

Likevel skaper tilgangen på vikarer og ekstra personell større utfordringer i Nord-Norge enn i sør.

– Men sykefraværet har vært høyt i hele landet den siste måneden. Mange har hatt influensa og covid-19, sier Nakstad.