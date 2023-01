TILGRISET: Onsdag ble det oppdaget griseri med et etsende stoff på en benk og en vegg i Åsebøen barnehage. Ett barn har etter all sannsynlighet vært i kontakt med stoffet og fått skader.

Oppdaget ukjent, etsende stoff i barnehage: − En forferdelig truende situasjon

Åsebøen barnehage på Karmøy holder barna inne etter at det ble oppdaget et etsende stoff i en del av uteområdet. Ett barn skal ha fått påvist syreskade.

Onsdag forløp barnehagedagen som normalt – helt til barnehagen i Kopervik utenfor Karmøy oppdaget to flasker med et ukjent stoff og misfargede områder på et piknikbord og en vegg i barnehagens uteområde.

Politistasjonssjef Frode Klausen sier til VG at de har opprettet en undersøkelsessak og har sendt stoffet til analyse og gjort en åstedsundersøkelse.

– Vi har fått informasjon om at ett barn ble fraktet til sykehus etter besøk hos fastlegen, og et annet var til tilsyn hos lege. Man antar at disse barna har vært i kontakt med denne væsken, sier Klausen.

Han sier at det fortsatt er mye uavklart i saken og at de fortsatt driver innledende etterforskning.

– Men dette er en sak vi ser alvorlig på, understreker han.

Ifølge daglig leder Grete Vedøy i barnehagen er det ikke lenger mistanke om at det andre barnet skal ha blitt eksponert for stoffet.

Haugesunds Avis har tidligere omtalt saken.

Politiet ber om tips

Politiet ønsker spesielt at noen ungdommer det er gjort en vitneobservasjon av i området etter klokken 19 tirsdag kveld tar kontakt med politiet. De forsøker også å hente inn video fra området fra den kvelden.

– Alle som har gjort observasjoner i tilknytning til barnehagen ønsker vi at kontakter oss, sier han.

TILGRISET: Onsdag ble det oppdaget gris med et etsende stoff på en benk og en vegg i Åsebøen barnehage. Ett barn har etter all sannsynlighet vært i kontakt med stoffet og fått skader.

Holder barna inne enn så lenge

Torsdag holdes barna inne helt til uteområdet er gjennomgått på nytt og barnehagen kan være helt sikre på at det ikke ligger rester av dette stoffet noe sted.

Vedøy sier at de også kommer også til å være observante på om barn har fått skader som misfarging, etsing eller hull på klær og sko som kan indikere at flere har vært borti stoffet.

Trygghetsbrist

Mange foreldre ble veldig bekymret da dette ble oppdaget onsdag, forteller Vedøy.

– Det er en forferdelig truende situasjon for foreldre og barn når sånt oppstår.

– Dette er det tryggeste området ungene har foruten hos familien sin, og nå har den tryggheten fått seg en brist. Lek som det er ikke egnet noen plass – særlig ikke på et sånt område der barn er, sier hun.

VISER SKADER: Dette bildet viser deler av skadene barnehagen oppdaget i én del av uteområdet sitt. Nå holdes barna inne helt til de er sikre på at stoffet er helt borte.

Oppdaget flasker med ukjent innhold

Det var barnehagen som oppdaget såret på tungen hos ett av barna, som senere på dagen ble sendt til sykehus, forteller Vedøy.

– Da vi så at det hadde skjedd noe med lakken ble vi mistenksomme, og så ble de to flaskene med ukjent innhold oppdaget. Vi la vi sammen to og to og tenkte at det helt sikkert hadde en sammenheng.

Senere på dagen ble det påvist en syreskade på sykehuset, ifølge henne.

– Alarmerende

Barnehagelederen er også kjent med vitneobservasjoner i området. Basert på skadene som er oppdaget på bordet og veggen, ser det ut som at de har sittet rundt et piknikbord i barnehagen og holdt på med flaskene med dette stoffet, forklarer hun.

– Det er alarmerende, at ungdom kan sitte her og leke med ukjente stoffer og at små barn kan skade seg på denne måten, sier hun.

– Jeg håper virkelig at ungdommene enten ser dette eller at politiet finner dem og at det får en konsekvens, sier hun.

UKJENT STOFF: Politiet reiste til barnehagen og sikret seg stoffet som de nå har sendt til analyse.

Tror ikke det er gjort med vilje

Vedøy sier imidlertid at ingenting tyder på at noen har hatt til hensikt å skade barna.

– Vi har ingen oppfatning av at dette er gjort med vilje. Det er heller ungdoms tankeløshet. Vi føler ikke at noen har vært her fordi de vil gjøre oss vondt. Det er likevel kjempeubehagelig og en voldsomt truende situasjon, sier hun.

I løpet av sine 16 år i barnehagen, har hun aldri vært borti tilgrising med etsende stoff.

– Vi har alltid en morgenrunde på uteområdet for å plukke snus og sneiper etter at folk har vært der. Dette er første gang at det er oppdaget et etsende stoff. Det kunne gjort mye, mye mer skade.

– Hvilket stoff er det snakk om?

– Vi vet lite og ingenting. Stoffer er sendt inn til analyse av politiet og først når det er ferdig får vi svar på det, sier hun.