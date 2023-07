STUDIER: Christina Wedvik Edvardsen (21) og Solveig Engen (22) måtte endre planene.

Kom ikke inn på drømmestudiet: − Det var veldig fælt

Christina Wedvik Edvardsen (21) og Solveig Engen (22) kom ikke inn på drømmestudiet sitt i fjor. Ett år senere er det ingen av jentene som angrer på valget de tok.

I fjor var Christina Wedvik Edvardsen innstilt på å komme inn på film- og videoproduksjon ved NTNU i Trondheim.

Slik ble det ikke. 21-åringen fikk avslag fra drømmestudiet sitt.

– Det var veldig fælt når det var det eneste som føltes riktig for meg.

De andre studiene hun hadde søkt på var glemt, for Edvardsen hadde allerede låst seg til tanken om Trondheim.

– Jeg tenkte bare: Hva skal jeg gjøre nå?

TRIVES: Christina angrer ikke i dag på at hun dro til Volda, selv om det ikke var førstevalget.

21-åringen hadde akkurat kommet hjem fra et år på folkehøyskole, og var derfor klar for å studere.

Til tross for at andre studier ikke fristet, dro hun likevel til Volda for å begynne på andrevalget sitt: PR, kommunikasjon og media.

– Jeg dro dit med intensjonen om å droppe ut etter et år fordi jeg ville inn på drømmestudiet året etter.

Men Edvardsen endte opp med å trives med både studiet og plassen.

– Jeg skulle nok tenkt litt mer at uansett hva det blir, så blir det bra.

Og med erfaringen kommer hun med et råd til nye studenter:

– Om det er noe man virkelig vil, så vil man få det til. I mellomtiden kan man ta å utnytte andre muligheter som kommer.

Valgte å jobbe

I likhet med Edvardsen, kom heller ikke Solveig Engen inn på studiet hun ønsket.

Drømmen var å komme inn på vernepleie i Oslo. Da hun ikke fikk tildelt studieplass, begynte Engen heller å jobbe.

– Det satt jo langt inne, og det var litt tungt i starten. Men nå angrer jeg ikke på at jeg begynte å jobbe.

Engen jobbet på en institusjon for utviklingshemmede, noe som var en relevant jobb med tanke på drømmeyrket.

– Nå har jeg jo en ekstremt god erfaring. Jeg har lært mye om meg selv, og føler at jeg har vokst veldig på det.

ANGRER IKKE: 22-åringen fra Toten forteller at hun har lært mye av å jobbe.

Ett år senere har 22-åringen kommet inn på vernepleien på Lillehammer, og råder andre om ikke å miste motet om studieplassen ryker.

– Jeg vil anbefale folk som ikke kommer inn på drømmestudiet til å begynne på en jobb som er relevant i forhold til studiet. Da får du en sykt god grunnmur å ta med deg.

– Det er jo bare gull!

6 tips

Nå skal alle som har søkt høyere utdanning i år fått svar. For noen ryker drømmestudiet, men andre står også helt uten studieplass.

Her er 6 andre tips til hva du kan gjøre:

1. Ta opp fag

Du kan øke sjansen for å komme inn til neste år ved å ta opp fag og forsøke å forbedre karakterene dine. Da bør man være obs på at du ikke kan søke med førstegangsvitnemål førstegangsvitnemålFørstegangsvitnemål får du hvis du har fullført videregående på normal tid. Du kan bruke førstegangsvitnemål hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker. Halvparten av alle studieplasser gis i denne kvoten. lenger.

2. Enkeltemner

Mange universiteter og høgskoler åpner for at du kan ta enkeltemner, selv om du ikke er kommet inn på et studieprogram. Kanskje du kan ta noen av fagene på drømmestudiet likevel? Husk å sjekke fristen for å melde seg opp som enkeltemnestudent – og hvilken dato du kan søke på emnene!

3. Folkehøyskole

Folkehøgskolene har ikke søknadsfrister, og tar imot søknader hele året. Skolene tar opp elever helt frem til skolestart i august om det er ledige plasser på linjen. På nettsidene til Folkehøgskolene ligger det et restplasstorg. Den blir oppdatert minst en gang i uken så du vil hele tiden kunne se akkurat hva du kan søke på.

FOLKEHØYSKOLE: På folkehøyskole kan du utforske linjer innenfor friluftsliv, idrett, media og musikk.

4. Privatskole

Flere privatskoler har rullerende eller løpende opptak, som vil si at de holder åpent for søknader helt frem til studiet fylles opp. Det hender at studiene fylles opp raskt. Vær derfor tidlig ute om du vil sikre deg en plass.

5. Studer i utlandet

Universiteter i utlandet har gjerne senere opptaksfrister, men det varierer fra skole til skole. Flere studieland legger også ut restplasser etter førsteopptaket i Norge. Info om studiesteder du fortsatt kan søke på ligger på ANSAs nettsider.

6. Restplass

Fikk du ikke studieplass? 20. juli åpner restetorget hvor du kan søke på restplassene. Tar du mellom 30 og 60 studiepoeng, får du ett poeng ekstra å søke med til neste år. Tar du 60 eller mer, får du to. Listen over ledige plasser oppdateres jevnlig.

