NY RETTSSAK: Statsadvokat Tale Thomseth (til venstre på bildet) vil blant annet gå gjennom feilene som skjedde da Birgitte Tengs’ fetter ble feilaktig dømt for drapet.

Tengs-saken: Slik blir fetterens historie tema i retten

HAUGESUND (VG) Fredag ble fetteren endelig kvitt erstatningsdommen som har hengt over ham i 24 år. Nå blir hans historie tema i rettssaken mot mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs.

Mandag startet straffesaken mot Johny Vassbakk (52) i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Der svarte han «ikke skyldig» da dommeren spurte om han erkjente straffskyld for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Også for 25 år siden mente påtalemyndigheten at de hadde riktig mann og tiltalte Birgitte Tengs’ fetter for drapet. I etterkant har det blitt klart at han var uskyldig, og nå vil forsvarerne til mannen som nå er tiltalt, komme inn på fetterens historie i retten.

– Vi ønsker prinsipielt ikke å kommentere bevisførselen som skal skje i retten, men når det gjelder fetteren, så presiserer vi at vi selvsagt forholder oss til at han er uskyldig, sier Vassbakks forsvarer, advokat Stian Kristensen, til VG.

– Vi finner grunn til å understreke at den samme uskyldspresumpsjonen gjelder for vår klient. Vi har vært tydelige på dette gjennom hele saken.

Få liveoppdateringer fra rettssalen her.

– Ikke en rettssak mot fetteren

Fetteren ble dømt for drapet, men anket, og ble senere frikjent i lagmannsretten. Han ble imidlertid dømt til å betale erstatning til Tengs’ foreldre. I oktober fikk han en beklagelse fra både riksadvokaten og politidirektøren. Fredag forrige uke ble han også endelig frikjent for erstatningskravet.

– Vi skal ikke bruke mye tid på den omstridte tilståelsen. Det er en begrenset del av saken, sier forsvareren.

Også aktoren i saken mener det som skjedde med fetteren, er en viktig del av sakens historie.

– Denne rettssaken gjelder ikke mot fetteren, sa statsadvokat Nina Grande i sitt innledningsforedrag.

– Omstendighetene rundt den må likevel belyses når retten skal behandle denne saken, og det er av hensyn til dagens tiltalte, fortsatte hun.

Tilståelsen

VG er kjent med dokumentasjonen som vil legges frem for retten, deriblant:

** Avhørene av fetteren fra 1995 til 1997, der han både forklarer seg som vitne og drapssiktet. 1. mars 1997 tilsto fetteren drapet på Tengs.

Fem måneder senere trakk han tilståelsen, men ble likevel dømt til 14 års fengsel i Karmsund herredsrett. Politiavhørene som ledet frem til tilståelsen har i ettertid blitt sterkt kritisert og blant annet omtalt som manipulerende.

** En avisartikkel fra 3. mars 1997, der fetterens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, for første gang uttalte seg etter tilståelsen.

– Min klient er lettet etter å ha tilstått. Han har vært igjennom en tøff og vanskelig prosess, sa Sjødin til VG og andre medier denne dagen.

Les også Politidirektøren og Riksadvokaten: – Beklager En ny mann er tiltalt i Tengs-saken. Nå beklager politidirektøren, Riksadvokaten og daværende…

** Dommene mot fetteren fra Karmsund herredsrett i 1997 og Gulating lagmannsrett i 1998. I lagmannsretten ble fetteren frifunnet, men retten opprettholdt erstatningsdommen han ble idømt i herredsretten.

** Erstatningssaken.

** Rettsbøker fra 1997.

Fetteren skal vitne

Vassbakks forsvarere legger under sitt inledningsforedrag tirsdag vekt på at fetterens historie er relevant også for denne saken.

– Man hadde etterforskning og bevisførsel som tok sikte på å gjøre fetteren til gjenstand for et karakterdrap, sier forsvarer Stian Bråstein.

Han sier lagmannsretten skriver de satt igjen med kun tilståelsen da fetteren ble domfelt.

– Man tegner et bilde av en person som er i stand til å gjøre det. Man tegner et bilde av en person som passer anklagen, og så tegner man bevis etterpå.

Fetteren ønsker selv å vitne og skal møte i retten 14. desember.

Les også Bistandsadvokaten til familien: - Lammende vantro og mørke HAUGESUND TINGHUS (VG) Nok en gang må Birgitte Tengs’ foreldre lide seg gjennom en rettssak, sier bistandsadvokat Erik…

– Påvirket ham så voldsomt

Fetterens advokat Arvid Sjødin mener bevisførselen kaster lys over feilene politiet gjorde under etterforskningen den gangen – ingenting annet.

– Det som er poenget, er at han satt i et avhør der han ofte ble opplyst om at: «Vi vet du har gjort det, vi kan bevise det, men du husker det ikke selv». Dette påvirket han så voldsomt at han trodde han hadde gjort det, sier Sjødin.

– Det var ikke han som trakk tilståelsen, det var jeg som trakk den. Det var fordi han selv ikke turte å trekke den, fordi han var redd for å havne på glattcelle igjen.

– Hvordan stiller fetteren seg til å møte som vitne?

– Han kommer til å møte og fortelle hva han selv har opplevd av politiet. Det var jo et spørsmål om han skulle stille, men han ville ikke ha alle spekulasjonene som eventuelt hadde kommet hvis han ikke hadde stilt. Og det er en helt annen person som møter i dag enn den som ble ødelagt i 1997.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen representerer drapstiltalte Johny Vassbakk.

Noe av det som legges frem i retten, vil være et avisutklipp der Sjødin sa at fetteren var lettet. Sjødin sier han ikke hadde noe annet valg i den situasjonen.

– Han hadde jo erkjent. Han sto frem og trodde han hadde begått handlingen. Jeg må forholde meg til det klienten sier. Han hadde tidligere kommet med en lapp der det sto at han hadde drept Birgitte, sier Sjødin.

TILBAKE: Karin og Torger Tengs, foreldrene til Birgitte, møtte i retten tirsdag. Her er de bak sin bistandsadvokat Erik Lea (til venstre) og statsadvokat Thale Thomseth.

Bistandsadvokatene John Christian Elden og Erik Lea representerer offerets foreldre i saken.

– Hva tenker foreldrene om at en ny mann er tiltalt for drap?

– De er ikke overbevist om at det er rett mann som nå sitter på tiltalebenken, men vil følge forhandlingene og gjøre seg opp sin egen mening. Politiet fortalte dem også for 26 år siden at de hadde rett gjerningsmann, så de har is i magen, svarer Elden.

Foreldrene til Birgitte Tengs gikk i første pause under første dag i retten mandag, men er tirsdag tilbake for å følge med på forsvarets foredrag.