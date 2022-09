Russiske biler på vei over grensen til Norge torsdag morgen.

Russere fortsetter å komme til Norge: − Lang kø på russisk side av grensen

Det er trafikk fra russisk side over grenseovergangen på Storskog torsdag. En av dem som tok seg inn i Norge, sier at alle i Russland er redde for krigen.

NTB

Onsdag varslet politiet at trafikken hadde stoppet opp fra russisk side.

Grensen åpnet klokken 08.00 torsdag. En time senere hadde det kommet seks-syv russiske biler over grensen.

Det er imidlertid ikke samme storinnrykket av unge russiske menn som det har vært de siste dagene.

Det har versert rykter i uavhengige russiske medier om at grensene vil bli stengt for menn i mobiliseringsalder.

– Det må vi ta en vurdering på hvis det faktisk blir stengt. Nå kom det nettopp tre biler fra Russland, så det er tydeligvis ikke stengt ennå, sa grensekommissær Jens-Arne Høilund til NTB i 08.30-tida.

Grensekommissær Jens-Arne Høilund ved grenseovergangen mellom Russland og Norge ved Storskog i Finnmark torsdag morgen.

– Jeg er redd for krigen

En gruppe unge russiske menn NTB møter på grensen, som sier de skal på ferie i Norge og dra hjem igjen i oktober, forteller at det er lang kø på russisk side av grensen.

– Det er over 40 biler i køen. Det er mer enn vanlig. Da er det ti biler, sier en av russerne, som ikke vil bli navngitt.

De kom til grenseområdet klokken 03.00 natt til torsdag for å komme seg over. Syv timer senere krysset de grensen.

Russerne forteller at nyheten fra onsdag om at grensetrafikken stoppet opp, handlet om at det var en stor buss med mange menn som hadde fått innkalling og som dermed ble stoppet. Det gjorde at trafikken stoppet opp, sier de.

En av russerne sier han har stor forståelse for at unge menn flykter fra Russland etter Vladimir Putins mobilisering.

– Ja, jeg er redd for krigen. Jeg vil leve. Alle vil leve. Hvis jeg blir innkalt, drar jeg hjem og stenger døren, sier russeren.

– Hva med Irak?

Han omtaler situasjonen med krigen og det som skjer i Russland nå som noe dritt.

Alle i gruppen sier at det de er redde for nå, først og fremst er en atomkrig mellom Russland og Vesten. De frykter at det vil skje en eskalering når Putin har varslet en tale om et par dager, og viser til at land som USA har bedt sine innbyggere forlate Russland.

Selv om russerne sier krigen er grusom, peker en av dem på at USA ikke ble møtt med sanksjoner da landet invaderte Irak.

– Hvorfor innførte ikke Norge sanksjoner mot dem? Hva er annerledes nå, sier Putin. Og ingen kan svare ham på det, sier russeren.

– Ingen informasjon fra Russland

Norsk politi vil i løpet av dagen kunne si noe om hvem det er som kommer over grensen nå. Selv om det kommer russere over grensen, kan det ha skjedd en endring på russisk side som gjør at unge menn i mobiliseringsalder blir stoppet.

Torsdag formiddag var det heller ingen trafikk av russiske minibusser fra norsk side inn i Russland, slik det har vært de siste dagene. Minibussene har kjørt tomme ut av Norge, og fulle inn i landet igjen.

Høilund sier at de ikke har fått noen informasjon fra Russland om en eventuell stenging eller begrensning av grensetrafikken. Grensekommissæren sier at dialogen med Russland for øvrig fortsetter som normalt.

– Det betyr at de avtalene som vi har med Russland, de fungerer som de har gjort i all tid. Grenseovergangen er åpen, så de som har papirene sine i orden, slipper inn i landet som vanlig. Hva som skjer på russisk side, blir bare spekulasjoner fra vår side, sier Høilund.

– Umulig å bli i Russland

De siste dagene har det kommet godt over 400 russere over grensen hver dag. Det er i stor grad unge menn. Bybildet i Kirkenes like ved grensen – der russiske og norske skilt står side om side – er preget av mange unge russiske menn.

NTB møtte en av dem onsdag.

– Jeg dro på grunn av Putin. På grunn av krigen og på grunn av mobiliseringen, sier Dmitrij Krylov, som er dokumentarfilmfotograf.

– Jeg ventet i det lengste, men til slutt hadde jeg ikke noe valg. Det var umulig å bli i Russland nå, sier Krylov.