OPERATIVT: Politihelikopteret etter at det landet i Kirkenes fredag.

Politihelikopteret i gang med grenseovervåkningen

Grensen mellom Norge og Russland overvåkes nå fra Russland. Rundt 20–30 biler sto lørdag formiddag i kø for å komme over grensen.

NTB

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Politihelikopteret som kom opp fredag, er allerede operativt.

I 11.30-tida fløy helikopteret forbi grensestasjonen på Storskog. Det er sendt opp for å gi politiet øyne i lufta langs grensen utenfor grensestasjonen, som er det eneste lovlige stedet grensen mellom Norge og Russland kan krysses til lands.

– Helikopter er nå del av den naturlige patruljen på Schengens yttergrense. De gikk rett i aktiv tjeneste. Sånn skal våre ressurser være. Vi skal være tett på, sier stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i Finnmark-politiet til NTB.

Politihelikopteret ble sendt fra Oslo for å styrke grenseovervåkningen i tilfelle Russland stenger for utreise for menn i mobiliseringsalder. I så fall frykter norske myndigheter at flere vil forsøke å ta seg inn i Norge i terrenget.

Dette er noe som sjeldent skjer, men politiet er forberedt på at det kan bli en økning av dette nå. Da skal helikopteret bidra til at grensekrysserne oppdages – og at de får hjelp om de trenger det. Det er ikke en lett grense å krysse i terrenget i kulden.

Et politihelikopter i lufta ved grensestasjonen på Storskog lørdag ettermiddag. Mannskap pakker ut av et av politiets helikopter etter ankomst Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen fredag ettermiddag.

Flycrew kom opp

Sammen med helikopteret kom en rekke sensorer og utstyr, samt et team på piloter og operativt helikopterpoliti.

– Det er greit at vi får pilotene og mannskapet opp. Detaljer om hva vi løfter inn av ressurser og sensorer og lignende, det vil jeg ikke gå inn i, sier Sirma-Tellefsen.

Heller ikke hvor lenge helikopteret skal bli værende i Finnmark, eller om flycrewet skal rulleres, vil han svare på.

– Det er en dynamisk trusselvurdering. Vi må være tett på og levere den rette ressursen. Det gjør vi hele tiden fortløpende vurderinger på. Det handler også om en nasjonal vurdering, sier stabssjefen.

Stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i Finnmark-politiet.

Fortsatt trafikk over Storskog

Det har vært en betydelig økning i grensetrafikken over Storskog den siste uken. Mens det var over 400 daglige grensekrysninger fra Russland tidlig i uken, har tallet nå dalt. Men det er fortsatt aktivitet.

Da NTB var på grensen lørdag formiddag, kom det en jevn strøm av biler. En russer fortalte at det var lang kø på russisk side, på rundt 20–30 biler.

– Vi ser at det er litt kø på den andre siden. Vi anser at tallet fortsatt vil være synkende, sier Sirma-Tellefsen.