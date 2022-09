Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt forstår at det skaper bekymring når mange voldshendelser skjer på rekke og rad ute i Oslo.

Oslo-politiet om volds­hendelsene: Skjønner at det skaper frykt

Flere ble direkte vitne til knivdramaet ved kjøpesenteret på Furuset midt i ettermiddagsrushet mandag. Politiinspektør Grete Lien Metlid skjønner at folk er bekymret etter alle voldshendelsene som har skjedd ute i Oslo den siste uken.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag ettermiddag er mannen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen utenfor kjøpesenteret på Furuset avhørt av politiet.

To menn knivstakk hverandre mandag ettermiddag. Begge skadet og sendt til sykehus. Den andre mannen er siktet for grov kroppsskade. Mens den ene ble funnet ved åstedet, kom den andre mannen seg bort og inn i en leilighet, der han senere ble funnet og sendt til sykehus.

Det fremsto derfor først som to ulike hendelser, som politiet sa de hadde en teori om at hadde en sammenheng.

– Så langt fremstår det som at det er en relasjon mellom de to, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo-politiet til VG tirsdag ettermiddag, men hun vil ikke utdype dette.

Skjønner at det skaper frykt

Knivstikkingene på Furuset er bare to av flere dramatiske hendelser ute i offentligheten i Oslo den siste uken.

Byrådsleder Raymond Johansen har tirsdag uttrykt bekymring for knivutviklingen i hovedstaden.

– Det skaper oppmerksomhet og frykt, det som skjer. Vi skjønner det, sier politiinspektøren.

Hun forteller at det er viktig for politiet å fortelle allmennheten hva de gjør med hendelsene, men også å hele tiden følge med på hva som skjer i kriminelle miljøer for å avverge flere hendelser.

– Det er helt sentralt nå å etterforske alle disse hendelsene. Det er også viktig med tanke på å avverge hevnspiraler og dempe eventuelle konflikter, sier Metlid videre.

UTENFOR SENTERET: Knivstikkingene mellom de to mennene skjedde utenfor Furuset senter og T-banestasjonen som ligger like ved i 16-tiden mandag.

– Ikke tilfeldige som rammes

Hun forklarer at det hele tiden er viktig for politiet å følge med på hva som skjer i kriminelle miljøer. Samtidig vil hun påpeke at med informasjonen politiet sitter på nå, er det hverken sammenheng mellom de mange hendelsene som har skjedd den siste ukene, og som hovedregel ikke tilfeldige som rammes.

– Vi skal ikke konkludere siden disse sakene fortsatt etterforskes, men per nå ser vi ingen sammenheng mellom hendelsene totalt sett, sier hun, og henviser til de to skyteepisodene på Torshov i forrige uke, knivtrussel-episoden på Tveita mandag og de to knivstikkingene på Furuset like etterpå.

– Vi tar på alvor at det skjer slike ting ute i det offentlige rom, men det er også viktig å si at i de aller fleste saker ikke er tilfeldige som rammes. Som oftest er det enten kriminelle personer, konflikt mellom dem, eller enkeltaktører med personlige konflikter, sier hun.

FLERE VITNER: Flere ble direkte vitner til knivepisoden som skjedde på Furuset.

– Erkjenner ikke straffeskyld

Mannen som er siktet for drapsforsøk erkjenner ikke straffeskyld, opplyser hans forsvarer Sugin Varatharajan til VG. Han skal ha forklart at han ble utsatt for et angrep og ikke så noen annen utvei enn å forsvare seg.

Knivstikkingene skjedde rett utenfor Furuset senter, der også T-banen ligger, midt i ettermiddagsrushet.

– Det er flere personer som har vært direkte vitner til det som har skjedd. Dette har skjedd på et tidspunkt som gjør dette helt naturlig, sier hun.

Knivstikkingene fanget på video

Mandag kveld, etter at de to knivstikkingene skjedde på Furuset og to personer ble betegnet som kritisk skadet, var det lenge ingen opplysninger om hvem som var pågrepet i saken. Tirsdag sendte politiet ut en pressemelding med informasjon om at de to skadede hadde knivstukket hverandre, og dermed også er de to som er siktet i saken.

– Det pågikk en operasjon og etterforskning hele kvelden i går, og politiet får kunnskap om dette i løpet av kvelden, blant annet fordi vi går gjennom video, sier Metlid.