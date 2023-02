I HAGEN: Kristoffer Krok møtt dette synet da han kom hjem fra jobb.

Rådyr døde etter at to hunder gikk til angrep: − Dypt tragisk

– Det var et spetakkel, sier naboen som opplevde rådyrangrepet på nært hold. Nå vurderer kommunen båndtvang.

– Jeg hørte et ordentlig lurveleven utenfor. Det viste seg at to hunder hadde gått til angrep på et rådyr i hagen vår, forteller et vitne til VG.

Mannen opplevde rådyrangrepet på nært hold fra hjemmekontoret sitt i Gjerdrum fredag.

– De reiv i hver sin ende av rådyret, og så fortsatte det videre i naboens hage. Det var et spetakkel, sier mannen.

I fluktforsøket skal rådyret ha sklidd på isen og blitt innhentet av de løse hundene. Det var Romerikes blad som først omtalte hendelsen.

– Det er dypt tragisk. Hundene fikk holde på en stund, og så kom hundeeieren og tok dem med seg. Rådyret levde etterpå. Det er en tragisk opplevelse og helt unødvendig, sier mannen.

PREGET: Slik fant Kristoffer Krok rådyret i hagen sin.

Rådyret hadde så store skader at det måtte avlives. Mannen sier han varslet viltnemnda. Han hørte at det ble avfyrt skudd da viltnemnda kom til stedet.

VG har også vært i kontakt med mannen som har tatt bildene av rådyret, Kristoffer Krok. Han fant rådyret i hagen sin da han kom hjem fra jobb.

Krok ønsker ikke å uttale seg, men viser til sitatet han ga til Romerikes blad:

– Rådyret lå dødt på verandaen. Det var blodspor på veggen, så det har vært tett på, sier han til avisen.

Både Krok og vitnet VG har snakket med, forteller at det er mye rådyr i området.

STORE SKADER: Hundene hadde slitt rådyret i begge ender.

Vurderer ekstraordinær båndtvang

Hundene var ikke i bånd. Nå vil viltnemnda vurdere om det også skal innføres ekstraordinær båndtvang i Gjerdrum – slik som Oslo bestemte fredag.

– Det er trist når en slik situasjon oppstår, sier Mads Olav Hveem i viltnemnda i Gjerdrum kommune til VG.

Han sier løse hunder er en utfordring i Gjerdrum hele året – også når det er båndtvang sommerstid.

– Men det er sjelden vi er på slike oppdrag som dette hvor vi har vært ute og hentet rådyr som er blitt revet på den måten, sier Hveem.

Han oppfordrer hundeeiere til å ta ansvar for egen hund og forstå konsekvensene av å ikke gjøre det.

Både viltnemnda og politiet kjenner hundeeierens identitet, sier Hveem. Han sier de nå skal diskutere om det skal innføres båndtvang i Gjerdrum – slik som i Oslo.

– Det er viltnemnda som avgjør om det skal innføres ekstraordinær båndtvang. Vi kommer til å ta en vurdering på det nå, med bakgrunn i situasjonen i går.

Politiet: Var på tur

– Vi kjenner til saken, men har ikke vært på stedet med patrulje. Hundeeier har forklart at hun var på tur med hundene da de gikk løs på rådyret, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til VG.

I Gjerdrum kommune er det generell båndtvang fra 1. april til 20. august.

Flere tilfeller i Oslo

På grunn av flere tilfeller av løse hunder som jager og skader rådyr i Oslo, innføres det ekstraordinær båndtvang i deler av Oslo kommune fra lørdag.

Båndtvangen gjelder til og med 15. mars, men om forholdene tilsier det, vil kommunen oppheve forskriften tidligere, opplyser Oslo kommune.

De siste ukene har det vært uvanlig mange tilfeller av at løse hunder har jaget rådyr i Oslo. I noen tilfeller har rådyrene blitt drept av hundene, mens i andre tilfeller har rådyrene blitt så hardt skadd at de har blitt avlivet av Bymiljøetatens fallviltmannskap.

Kommunen skriver at det nå er svært vanskelige isforhold i terrenget i deler av kommunen, og at snø- og isforholdene gjennom vinteren trolig har gjort at dyrene er uvanlig sårbare fysiologisk sett.

Det er særlig rådyr som er sårbare for løse hunder om vinteren, men også for elg kan løse hunder være et problem.