VEI-TURBINER: Nederland har vindturbiner langs hovedveier.

Advarer mot vindkraft langs veier: Biler kan bli truffet av is

Energikommisjonen foreslo vindkraft langs store veier. Nå advarer eksperter om at is kan bli slynget mot biler.

– Vi i bransjen er nok litt skeptisk til det forslaget hvor turbiner skal stå nære veier. Det er en risiko for det vi kaller iskast fra rotorene, sier daglig leder Emil Orderud i Akershus Energiselskapet Odal Vind, som driver 34 vindturbiner i Nord-Odal kommune, mellom Viken og Innlandet fylke.

På deres hjemmeside står det at iskast fra turbinene gjør at de fra 1. oktober til 30. april stenger alle veier inn i området.

– Det er ikke bare på grunn av fare for å bli truffet av is, men også fordi grunneiere ikke ønsker trafikk der. Men det er riktig at en årsak er at det er fare for at du kan bli truffet av is, sier Orderud.

Energikommisjonen la nylig frem anbefalinger av fremtidig for kraftproduksjon i Norge.

Kommisjonen vil ha mer såkalt nærvind, langs større veier og på industriområder, som kan skape mindre miljøvirkninger enn i uberørt natur.

Kommisjonen skrev at de ønsker at potensialet for nærvind utredes. De understreker at aktuelle nærvind-prosjekter bør mobiliseres raskt, slik at de kan bidra til å dekke behovet for fornybar kraft i 2030.

OMSTRIDT: Vindkraft på land har vært sterkt omstridt i Norge i mange år. Bildet er fra Egersund.

Statkraft er en av de store aktørene innen vindkraft og bygger storskala vindparker.

Et av deres prosjekter, Fosen Vind, har gjort grundige vurderinger av iskast.

– Vi trenger masse gode ideer og prosjekter for å øke kraftproduksjonen og det kan godt hende at nærvind kan bidra i fremtiden, men det ligger nok langt frem i tid. Det må konsekvensutredes grundig, negative sider må utredes, det må være godt forankret og ha høy grad av sikkerhet og liten risiko, sier pressetalsperson Knut Fjerdingstad i Statkraft til VG.

VEI-MØLLER GIR STRØM: Vindturbiner langs veier er brukt i flere land, blant annet i Ungarn.

Han er også klar på at iskast kan være en utfordring ved veier.

– Det er klart det er risiko for iskast og det vil være et skadepotensial.

Han sier Statkraft prioriterer å bygge store anlegg der det blåser mer, «hvor det vil være god lønnsomhet og minst mulig negativ miljøpåvirkning».

– Vi har ikke engasjert oss i den teknologiutviklingen som nærvind langs veiene utgjør. Det er ikke uten grunn at møller blir plassert der det blåser mye, og mer enn der storveiene er bygget. Du må ha vind for å ha et lønnsomt prosjekt.

Orderud i Odal vind sier at de har en hovedregel om at folk ikke skal gå nærmere enn 250 meter fra vindturbinene, fordi is kan bli kastet langt hvis de løsner fra bladene.

SKEPTISK: Emil Orderud er skeptisk til å bygge vindturbiner i områder i Norge hvor det tradisjonelt er snø vinterstid.

– Vi vurderer risikoen for iskastskade ved våre turbiner som små, men risikoen går betydelig opp hvis turbiner skal plasseres langs store veier eller i industrianlegg, selv om det kan være mindre skala over turbiner i nærvind-anlegg, sier Orderud.

Han sier det kanskje kan være praktisk mulig, men at det må tas flere forholdsregler.

– De bør nok bygges flere hundre meter fra veiene og det kan være nødvendig med store nett langs veien eller at de bygges der det er tunneler, eventuelt at turbinene kjøres med såkalt sektorprogrammering som beskytter en sektor, men som gir tap av produksjon.

Han sier det betyr at vindturbiner kan styrkes slik at mulig iskast ikke vil skje mot veien, men at ulempen er at det vil redusere strømproduksjonen.

– I alle moderne vindturbiner kan maskinhuset og dermed rotor snu seg 360 grader rundt for å høste mest mulig energi i den gitte vindretning. Ved en sektorprogrammering vil du stoppe denne rotasjonen slik at du ikke får høstet energi fra spesifikke vindretninger som du selv bestemmer. Dette vil du tape produksjon på, men i forhold til iskast kan du da styre kastesonen.

INDUSTRI FÅR LOKAL VINDKRAFTSTRØM: I Tyskland har vindturbiner i mange år blitt bygget, ved veier og industrianlegg.

Han sier noen områder i Norge kanskje kan fungere.

– Jeg tror et slikt konsept kan være mest aktuelt i deler av Norge hvor det ikke er mye snø, i hovedsak langs deler av kysten. Jeg er mer skeptisk langs travle veier hvor det er snø om vinteren.

Del av en utredning

Energikommisjon-leder Lars Sørgard sier iskast er et av forholdene som en utredning vil belyse.

ENERGI: Leder for Energikommisjonen, Lars Sørgard (t.v.), overleverte 1. februar kommisjonens rapport til olje- og energiminister, Terje Lien Aasland (Ap).

– Vi har sagt det bør utredes, for å raskt avklart potensialet for slik vindkraft. Og når det utredes er det jo nettopp for å belyse slike ting som her påpekes, og klargjøre hvor stort problem iskast eventuelt er og hvordan det kan påvirke hvor eventuell nærvind bør bygges ut.