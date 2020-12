TINGETT: De siktede fremstilles i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Foto: Ned Alley / Scanpix

Barn livstruende skadet: Etterforskes som mulig vold

Et barn innlagt ved St. Olavs Hospital med livstruende indre skader. Politiet etterforsker saken som en mulig voldshendelse.

Politiet fikk melding om saken fra sykehuset i Trondheim, etter at barnet ble innlagt mandag 7. desember.

– Det er viktig for meg å få frem at vi befinner oss tidlig i etterforskningen. Politiet utelukker ikke at denne skaden kan ha en medisinsk årsak. Nå gjennomføres det en rekke undersøkelser og avhør - det er det etterforskningen handler om for øyeblikket, sier politiadvokat Silje Noem i Trøndelag politidistrikt til VG.

Hun opplyser at Kripos bidrar aktivt i etterforskningen.

Skjellig grunn til mistanke

To omsorgspersoner er siktet for mulig vold mot barnet, heter det i en pressemelding fra politiet. De blir fremstilt for varetekt allerede torsdag.

Politiadvokat Noem sier politiet ikke ønsker å kommentere hva slags relasjon det er snakk om. Samtidig opplyser hun at bevisgrunnlaget gjør at det er skjellig grunn til mistanke mot disse personene.

– Men konkret hva dette er ønsker jeg ikke å gå inn på, sier politiadvokat Noem.

– Alle saker som omhandler mulig vold mot barn tar politiet svært alvorlig. Vi prioriterer saken høyt. Vi er i en tidlig fase og jobber med flere hypoteser, både at det kan være medisinske årsaker og påført skade, forklarer hun.

Noem ønsker heller ikke å opplyse hvor i fylket barnet og de siktede hører hjemme. Samtidig vedkjenner hun at saken åpenbart tilhører gamle Nord-Trøndelag, da de siktede fremstilles i Inntrøndelag tingrett med sete i Steinkjer.

– Stiller seg uforstående

Ifølge Trønder-Avisa er det snakk om en mann og en kvinne som er siktet i saken.

– Hun satt i avhør i en del timer i går. Saken er en veldig stor belastning for siktede. Hun stiller seg uforstående til påstanden som kommer fra politiet, sier kvinnens forsvarsadvokat til avisen.

