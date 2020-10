Plaza-mysteriet: − Dette kan løse saken

Pinseaften i 1995 blir en ung, ukjent kvinne funnet skutt på rom 2805 på Oslo Plaza. En rekke merkelige omstendigheter omgir den uløste saken. Nå gir nye metoder og en ny Netflix-dokumentar nytt håp om oppklaring.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Tre døgn etter at «Jennifer Fergate» sjekket inn under falskt navn på Oslo Plaza banker en sikkerhetsvakt på døren til rom 2805 på kvelden 3. juni i 1995.

Sekunder senere hører han et pistolskudd innenfra rommet.

Sikkerhetsvakten blir skremt og løper ned til sikkerhetsavdelingen for å hente hjelp. I 15 minutter står døren til rom 2805 ubevoktet før sikkerhetssjefen kommer frem.

Han registrerer at døren er låst fra innsiden, og åpner med sitt spesialnøkkelkort. Sikkerhetssjefen kikker inn i rommet og ser en kvinne ligge i unormal posisjon på sengen.

Han kjenner en syrlig lukt og ser gardinen blafre fra det åpne vinduet. Utenfor er det glassfasade og 28 etasjer ned.

Da politiet ankommer, finner de en ung kvinne skutt gjennom hodet. Tilsynelatende har hun gjort det selv, der hun ligger med pistolen i hånden.

Politiet konkluderer med at kvinnen med stor sannsynlighet har tatt sitt eget liv.

Men det er en rekke ting som skurrer.

Obduksjonen viste at kvinnen hverken hadde blod eller kruttslam på hendene, til tross for at hun altså ble funnet med våpenet i hånden. Det var ikke blod på pistolen, og heller ikke fingeravtrykk.

Dessuten fantes det ingen id-papirer, ingen lommebok, ingen koffert, ingen personlige eiendeler eller hygieneartikler.

Ikke engang en tannbørste var å finne på rommet der kvinnen hadde bodd i tre døgn før hun døde.

Og i tillegg viste det seg at alle merkelappene på klærne hennes var fjernet.

Hvorfor?

Les hele historien om Plaza-mysteriet her.

Politiet ventet i ett år med å begrave «Jennifer», i håp om at noen skulle etterlyse henne, eller komme med nye opplysninger.

Men siden ingenting skjedde, ble hun i 1996 lagt i en umerket grav på Vestre gravlund i Oslo.

Journalist Lars Christian Wegner dekket begravelsen for VG i 1996, og klarte ikke å gi slipp på den uløste saken.

Tok hun sitt eget liv, slik politiet konkluderte med den gangen, eller kan hun ha blitt drept? Og i så fall av hvem, og hvorfor? Og ikke minst, hvem var hun?

Var hun offer for et kriminelt oppgjør?

En prostituert kvinne som ble drept av sin kunde?

Eller var «Jennifer» del av en etterretningsoperasjon, slik noen tror?

Wegner og VG innledet i 2016 et samarbeid med Oslo politidistrikt, i håp om å finne identiteten til den ukjente kvinnen. Gjennom en rekke reportasjer publisert i VG, er mysteriet blitt undersøkt med nye metoder.

– Målet har vært å gjøre en seriøs gjennomgang. Jeg har vært opptatt av ikke å henge meg opp i teorier og spekulasjoner, men følge sporene objektivt, sier Wegner.

Høsten 2016 ble levningene av «Jennifer Fergate» hentet opp av jorden, etter mer enn 20 år i en navnløs grav.

GRAVÅPNING: Ny teknologi har gitt ny kunnskap om kvinnens alder og opphavssted. Her fra gravåpningen i 2016. Foto: Janne Møller-Hansen

Saken har vakt internasjonal oppmerksomhet og lever i dag sitt eget virale liv på en rekke språk og plattformer.

Fortsatt får Wegner og VG daglig henvendelser om teorier og tips fra «amatørdetektiver» fra mange land.

Nå blir mysteriet fra Oslo Plaza i 1995 til «true crime» verden over.

Mandag 19. oktober slipper Netflix Plaza-mysteriet i dokumentarserien «Unsolved Mysteries», der VG-journalisten bringer seerne gjennom gåten og siste utvikling i saken. Episoden har fått tittelen «A Death in Oslo».

TETT PÅ: Journalist Lars Christian Wegner har vært sentral i arbeidet med Netflix-dokumentaren. Her sammen med produsent Robert Wise. Foto: Trond Solberg

– Tror du vi noen gang får vite hvem Plaza-kvinnen var?

– Jeg håper det. For noen vet hvem hun var. Noen må ha kjent henne, vært kjæreste med henne, gått i klassen eller bodd i nabolaget hennes, sier Wegner.

Etter at VG tok Plaza-mysteriet opp igjen i 2016, sitter politiet nå med en rekke nye og interessante opplysninger om den ukjente kvinnen.

En av de nye undersøkelsene viser at hun trolig var mye yngre da hun døde enn politiet først antok.

Les om alle de nye sporene her.

I de 12 kapitlene i menyen under kan i dag du lese hvordan stadig flere brikker har falt på plass i mysteriet – og hvorfor VG-journalist Lars Chr. Wegner nå har håp om et viktig gjennombrudd.

Hvor i det store puslespillet ligger nøkkelen til løsningen?

Publisert: 16.10.20 kl. 21:40 Oppdatert: 18.10.20 kl. 08:53

Mer om Netflix Slektsforskning Hotell Oslo TV-serier DNA Krim