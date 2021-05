HØRTE SKRIK: Nabo Natasja Hammerø (56) beskriver nabolaget i Halden som veldig stille og rolig. Derfor reagerte hun mandag kveld. Foto: Terje Bringedal, VG

Nabo hørte skrikene i Halden: − Tre desperate skrik om hjelp

HALDEN (VG) Natasja Hammerø (56) satt ute på verandaen da hun fikk høre desperate rop fra en naboleilighet i Halden.

– Jeg ble ikke redd, men tenkte jo på om det var noe annet jeg kunne ha gjort for å hjelpe, sier Natasja Hammerø, som bor i nabolaget der en kvinne i 40-årene mandag kveld ble pågrepet og siktet for drap.

Hun hadde nettopp vært inne en tur - før hun gikk ut på verandaen igjen. Det var da hun fikk høre dem.

– Det var tre desperate skrik om hjelp, sier hun.

Hammerø tror det var omkring tjue minutter-en halvtime før nødetatene var på stedet.

– Bikkja reagerte ikke før alle utrykningsbilene kom, og det plutselig var ti-femten politifolk og masse brannfolk her, sier hun.

ETTERFORSKER DØDSFALL: Politiet jobber på stedet mandag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum

Det var AMK som klokken 22.05 mandag kveld varslet politiet om at en person hadde blitt utsatt for alvorlig skade. Politiet rykket ut til stedet med store ressurser. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet til personen stod ikke til å redde og personen ble bekreftet død like før klokken 23.

Hendelsen skal ha skjedd innendørs.

Kjørt til legevakten

På adressen pågrep politiet en kvinne i 40-årene, som de har siktet for drap. Hun ble først kjørt til legevakten, før hun ble ført videre til arresten.

Politiet har begjært en primærpsykiatrisk undersøkelse av kvinnen, og det var planlagt avhør av henne tirsdag formiddag.

– Det er ikke fordi vi har noen mistanke om at det skal være noe utilregnelighet i bildet, men fordi saken er såpass alvorlig som den er, opplyse påtaleansvarlig Anders Svarholt til VG tirsdag formiddag.

Politiet har ikke vært tilgjengelige for kommentarer siden tirsdag formiddag.

Nabo: - Et rolig nabolag

Hammerø beskriver nabolaget som «veldig stille og rolig».

– Det verste vi hører i gata her er bussen, sier hun.

De som bor her er voksne folk som sitter ute og tar en kopp kaffe eller et glass vin.

– Derfor reagerte jeg i går da jeg hørte, jeg kunne ikke oppfatte hva de sa, men jeg hørte at lydnivået var høyere enn jeg har hørt noen gang, sier hun.

