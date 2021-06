NYE FUNN: Funnene i en studie gjort ved Washington University i St. Louis på 14 personer tyder på at man ikke trenger påfyll av Pfizer og Moderna-vaksinene. Foto: Gorm Kallestad

Ny studie: Pfizer og Moderna kan gi livslang beskyttelse

Forskerne i en amerikansk studie konkluderer med at de to mRNA-vaksinene kan gi beskyttelse i mange år fremover. – Veldig oppløftende resultater, sier immunolog Anne Spurkland.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Forskerne var litt overrasket over å finne fortsatt utvikling av antistoffer mot vaksinen i lymfeknutene etter tre måneder. Det er et veldig godt tegn, og tolkes som at dette betyr langvarig immunitet, kanskje resten av livet, så lenge ikke viruset forandrer seg for mye, sier professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland.

The New York Times skriver om studien gjort ved Washington University i St. Louis på 14 personer som har tatt mRNA-vaksinene fra Pfizer-Biontech og Moderna. Studien ble først publisert i tidsskriftet Nature.

Resultatene kan tyde på at de som er vaksinert med de to vaksinene ikke trenger påfyll, noe som tyder på livslang immunitet, ifølge forskerne. I tillegg tyder funnene på at de som er friske fra covid-19 og i tillegg har fått vaksine, muligens heller ikke trenger boostere selv om viruset endrer seg betydelig, skriver avisen.

– Det er veldig oppløftende resultater, sier Spurkland.

Ny metode

Spurkland forteller at dette er første gang noen har gjort en slik langtidsstudie av immunreaksjonen i lymfeknuter etter vaksinering av folk.

– Det er vanskelig å studere immunforsvaret hos mennesker, for man kan jo ikke akkurat skjære opp mennesker som man gjør med mus. Med dyr kan vi plukke ut immunorganer og studere hva som skjer, men hos mennesker er ikke det så lett. Da er det først og fremst blodprøver vi støtter oss på, men denne gruppen har studert produksjon av antistoffer i lymfeknuter i armhulen.

OPPLØFTENDE: Professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, kaller funnene i den amerikanske studien for veldig oppløftende. Foto: Mattis Sandblad

Dermed kan den nye metoden si noe viktig om responsen, selv om det kun var 14 deltakere med i undersøkelsen.

– Det nærmeste stedet det skjer noe etter stikket er her ved armhulen. Det de gjorde var å bruke ultralydundersøkelser, finne lymfeknuter og ta ut prøver med en tynn nål. Da så man aktivitet både 4, 5, 7 og 15 uker etter første vaksinedose, sier Spurkland.

Immunologen legger til at forskerne ikke kan vite helt sikkert hvor lenge vaksinene kan gi beskyttelse, men at det ut ifra det vi vet hittil om immunresponsen, kan den langvarige aktiviteten i lymfeknutene bety livslang beskyttelse.

Færre Pfizer-doser

For to uker siden kom beskjeden om at Norge får 900.000 færre Pfizer-doser.

– Vi får langt færre doser fra Pfizer i juli, august og september enn forventet, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen.

I juni mottok Norge 300.000 doser i uken fra vaksineleverandøren. De neste månedene vil leveransen ligge på 200.000 i uken, opplyste helseministeren.

Samtidig får vi en økning i leveranse fra Moderna i juli og august, som til en viss grad vil kompensere for de reduserte leveransene, informerte Høie.

Det er nå satt over fire millioner vaksinestikk i landet, viser VGs oversikt.