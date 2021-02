TEKNISK FEIL: Nettsidene til ARK har vært nede i nesten ett døgn. Foto: Norbert Levajsics / Skjermdump ARK

ARKs nettside er nede – konkurrenten Norli nær dobler salget

Bokhandleren ARKs nettsider har vært nede siden onsdag kveld – midt i den viktigste salgsperioden.

Publisert: Nå nettopp

Bokbransjen er inne i sine viktigste salgsuker i disse dager, på grunn av det populære «Mammut-salget». ARKs nettsider har vært nede snart to fulle dager, og kundene forsvinner til konkurrentene.

– Siden er nede som konsekvens av utfordringer hos en underleverandør hos oss, sier Atle Kirkeby, leder for netthandel i ARK.

– Vi jobber iherdig med å løse problemet.

Ifølge Forleggerforeningen er det årets viktigste salg for bransjen. Bokkjøpere kan kjøpe bøker både i butikk og på nett under salget, men på grunn av coronasituasjonen er det grunn til å tro at flere kunder bruker nettsidene i år.

– Mammutsalget er bokbransjens kanskje mest kjente salg; 75 prosent av befolkningen har hørt om Mammuten, skriver foreningen.

ARK ønsker foreløpig ikke å kommentere eventuelle økonomiske tap knyttet til nettside-problemene.

Caroline Heitmann, markeds- og netthandelssjef i Norli, er glad for at situasjonen har gitt dem økt salg. Foto: Privat

Konkurrenten synes synd på dem

Konkurrenten Norli forteller til VG at de har merket nedgangen til ARK veldig tydelig.

– Vi har hatt en økning på 40–50 prosent etter at deres nettsider gikk ned onsdag kveld, sier Caroline Heitmann, markeds- og netthandelssjef i Norli.

Hun forteller at de synes synd på dem, mye på grunn av bransjen nå er inne i deres viktigste salgsuke.

– Men vi får bare takke og bukke for de ekstra salgene som vi får på grunn av dette.