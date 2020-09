Sønnen hjerneskadet etter grottefesten: – Livet hans er satt flere år tilbake

Nå forteller moren til en av de skadede etter grottefesten, om sønnens hjerneskade. – Da han husket hva han spiste til lunsj i går, var det en stor seier, sier hun.

Oppdatert nå nettopp

Det er Aftenposten som bringer intervjuet med moren, som også er anonymisert i artikkelen.

VG oppdaterer saken.

Kaotisk situasjon

I alt 27 personer, syv av dem bevisstløse, ble sendt til sykehus etter festen i grotten under St. Hanshaugen i Oslo natt til 30. august. Opp mot 200 personer kan ha vært til stede på festen, ifølge politiet.

Totalt fem personer ble bekreftet kritisk skadet av kullosforgiftning, i forbindelse med en festen i det forlatte tilfluktsrommet i Oslo.

Ambulansearbeiderne som utførte livreddende førstehjelp på deltagere på grottefesten forteller om festen som kunne endt i total katastrofe.

Det tok ikke lang tid før ambulansearbeiderne innså at situasjonen var mer alvorlig enn først antatt.

– Jeg begynte å se litt rundt med lykten på og la merke til at det var mye aktivitet ved grotten. Det var da jeg fikk øye på en bevisstløs mann og mange unge mennesker. De bar preg av at de var veldig redde og skrek at det var bevisstløse. Situasjonen utviklet seg til å bli ganske kaotisk og det rant bevisstløse ut av hulen, sier Jasmin Andresen til VG.

les også Deltagere fra grottefesten behandles for hjerneskader

Fem siktet

Politiet har siktet fem personer etter grottefesten.

Samtlige er siktet for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, brudd på smittevernloven og uberettiget adgang og opphold i bunkeren, opplyste politiadvokat Julie Wangensteen Lien til VG, da det ble kjent at til sammen fire personer var siktet.

Avdelingsleder Dag Jacobsen ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus opplyste da til VG, at flere festdeltagere fortsatt var under behandling:

– De har hjerneskader, og vi behandler dem med tanke på at de skal bli best mulig, men vi kan ikke garantere at de blir helt friske igjen.

Publisert: 25.09.20 kl. 14:55 Oppdatert: 25.09.20 kl. 15:09

Les også