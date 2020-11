NY RAPPORT: Petteri Taalas la denne uken frem en ny rapport om klimagasser i atmosfæren. Foto: Szilard Koszticsak / MTI

Rekordmye CO₂ i atmosfæren til tross for coronaen: − Håper verden tar det som en oppvåkning

Nedgangen i klimautslipp som følge av pandemien, er bare en liten dupp i det lange løp, ifølge Verdenes meteorologiske organisasjon.

Nå nettopp

Klimagasser som fanger varme i atmosfæren, nådde nye rekordnivåer denne høsten. Det til tross for at klimagassutslippene verden over har gått ned i 2020, opplyser FN-organisasjonen Verdenes meteorologiske organisasjon (WMO).

– Håpet er at verden tar dette som en oppvåkning og ser at det er mye som skal til for å nå målene i Parisavtalen, sier avdelingsleder Hans Olav Hygen for klimatjenester ved Meteorologisk institutt til VG.

Nedgangen i årlige globale klimagassutslipp dette året er anslått til mellom 4,2 og 7,5 prosent som følge av coronapandemien. Men ifølge WMO ikke det nok til å senke nivået av CO₂ i atmosfæren.

les også Ny rapport: – Norge sjanseløse til å nå klimamålene

CO₂-nivået kommer til å øke også dette året – men i en litt senere takt enn tidligere, skriver de.

– CO₂ forblir i atmosfæren for århundrer og i havet for enda lengre tid. Sist gang jorden opplevde en sammenlignbar konsentrasjon av CO₂ var for 3,5 millioner år siden, da temperaturen var to til tre grader varmere og havnivået var 10–20 meter høyere enn nå, sier generalsekretær Petteri Taalas i WMO og legger til:

– Men da var det ikke 7,7 milliarder innbyggere.

Taalas sier videre at vi i 2015 krysset «den globale terskelen på 400 deler per million (ppm), og bare fire år senere krysset 410 ppm».

– En slik økningshastighet har aldri før blitt sett i historien til våre målinger.

Skal verden klare å holde seg under togradersgrensen, må CO₂-konsentrasjonen stabilisere seg på et nivå under 400 ppm over tid.

Fakta om Parisavtalen * Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015. * Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år. * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal etter planen skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. * Avtalen trådte formelt i kraft i november 2016. * I 2017 erklærte president Donald Trump at USA ville trekke seg fra avtalen. Beslutningen trådte i kraft 4. november 2020, dagen etter det amerikanske presidentvalget. * Påtroppende president Joe Biden har lovet at USA skal slutte seg til avtalen igjen så raskt som mulig. (Kilder: UNFCCC, NTB) Vis mer

UTSLIPP: Røykskyer stiger mot himmelen fra kjøletårnene ved det tsjekkiske kullkraftverket Tusimice i byen Vysluni. Foto: MICHAL CIZEK / AFP

Mener pandemien ikke er løsningen

Fallet i klimagassutslipp dette året lå i mai an til å bli det største noensinne, meldte forskere.

Taalas er tydelig på at coronapandemien ikke er en løsning for klimaendringene.

– Likevel gir den oss en plattform for mer langvarige og ambisiøse klimatiltak som reduserer utslipp til netto null gjennom en fullstendig endring av industri-, energi- og transportsystemene våre, sier han.

les også Ny klimastudie: Verste og beste scenario er mindre sannsynlig

Han får støtte av seniorforsker Marianne Tronstad Lund ved Cicero, senter for klimaforskning.

Hun sier til VG at vi trenger «en varig og stor endring», at «hele samfunnet må bli lagt om» og at «måten vi produserer energi på må bli endret».

– For at vi skal nå togradersmålet, må utslippene ned til null i løpet av andre halvdel av dette århundre, rundt år 2070. Både EU og Norge har satt mål om betydelig utslippsreduksjoner til 2030 og 2050 for å nå disse målene.

MÅ LÆRE: Seniorforsker Marianne Tronstad Lund ved Cicero, senter for klimaforskning. Foto: Astrid Arnslett, CICERO

– Vi er ikke overrasket over at kuttene under pandemien ikke fører til en målbar effekt på global temperatur eller CO₂-konsentrasjon. For at vi skal ha effekt, må vi ha nedgang over tid, sier hun.

Lund mener som Taalas at vi må bruke pandemien til å lære. Hun trekker blant annet frem at vi under pandemien så hvor kjapt luftforurensning ble bedre.

– Vi ser at det nytter å gjøre endringer og at det går an å få til ting. Det er på ingen måte noe positivt ved pandemien i seg selv, men om man kan overføre lærdom til hvordan vi kan håndtere klimakrisen, er det kanskje likevel noe positivt å ta med seg, sier hun.

les også Verdens manglende respons på klimakrisen skyldes vilje, ikke evne, ifølge Røde Kors

Økning på referansemålestasjon

Den årlige rapporten til WMO, som kom ut 23. november, er basert globale gjennomsnittstall for 2019. Enkeltstående målestasjoner viser nå at CO₂-nivået fortsetter å stige i 2020, skriver organisasjonen.

Ved målestasjonen Mauna Loa på Hawaii – som blir brukt som et referansepunkt – har gjennomsnittskonsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren steget til 411,28 (ppm) i oktober 2020.

Samme måned året før var konsentrasjonen 408,52 ppm.

Hygen ved Meteorologisk institutt sier at målestasjoner andre steder i verden viser det samme, men at Hawaii-stasjonen er den som har hatt sammenhengende målinger over lengst tid.

MÅ VEKKE FOLK: Avdelingsleder Hans Olav Hygen for klimatjenester ved Meteorologisk.

– Hva betyr tallene disse tallene?

– Det betyr at selv med det folk opplever nå under pandemien, med drastiske innskrenkninger i livene våre, er det ikke nok til å få varige endringer i CO₂-nivået.

Han presiserer at det må mer til for at vi skal være på vei mot klimamålene i Parisavtalen.

– Et år med mindre utslipp gir faktisk ikke store utslag. Mye av aktiviteten i verden går også som før, selv om ikke alt gjør det.

Rapporten viser også at andre langvarige klimagasser har satt rekord for konsentrasjon i atmosfæren i 2019. Blant annet er det 260 prosent mer metan i atmosfæren i 2019 enn det var i førindustriell tid. Økningen var imidlertid noe lavere fra 2018 til 2019 enn den var fra 2017 til 2018.

Publisert: 27.11.20 kl. 08:54

Les også