REDDET KOMPIS: Da Haaken og Benjamins venn falt gjennom isen måtte de holde seg rolige og reagere raskt. Foto: Atle Jansson

Haaken og Benjamin (23) reddet kompis: − Vi måtte få ham opp raskt

Kompisgjengen fra Fredrikstad skulle bare spille hockey. Så gikk en av dem gjennom isen. – Jeg skjønte alvoret i det som skjedde og at vi måtte reagere raskt, sier Haaken Lien (23).

Publisert: Nå nettopp

Haakon Lien (23) og tre venner hadde planlagt å spille hockey på isen som hadde lagt seg på vannet i Gamlebyen i Fredrikstad søndag formiddag.

Siden flere mennesker hadde samlet seg på stedet, bestemte de seg for å finne et område med litt færre mennesker.

– På vei dit ser vi ender og fugler som ligger i vannet cirka 50 meter lengre frem og innså at det var tynn is, sier Haakon Lien til VG.

Det var Fredrikstad Blad som først rapporterte om hendelsen.

Før noen av dem rekker å kommentere den tynne isen, går den ene kompisen, som står fire meter unna, gjennom vannet. Da blir de andre kompisene nødt til å handle raskt.

HANDLET RASKT: Benjamin Winås (t.v.) og Haaken Lien fikk sin venn ut av det kalde vannet. Foto: Privat

Kunne spøke om hendelsen

– Han ble veldig stresset, men jo mer han sprellet jo større ble hullet han falt gjennom, så vi forsøkte å få han til å holde seg i ro. Vi andre var rolig og behersket.

Sammen med Ole-Kristian Rød og Benjamin Winås rekker Haaken fram en hockeykølle, og får dratt kompisen opp fra det iskalde vannet.

– Jeg skjønte alvoret, at vi måtte få ham opp fortest mulig og at vi måtte reagere raskt. Så fort han holdt seg i ro, så fikk vi ham opp relativt kjapt. Vi følte det gikk veldig bra og fryktet ikke at det skulle gå galt.

Winås forteller at stemningen raskt ble god etter de fikk ham ut av vannet og at kompisen nå har det bra.

– Vi satte ham i bilen, tok av de våte klærne, startet opp motoren og fikk varmen i ham. Da lo vi av hendelsen. Det gikk fort fra å være noe stressende til at vi kunne spøke om det, sier Benjamin Winås.

– Sjekk om isen er trygg

Oslo Brann- og redningsetat oppmuntrer mennesker som vil ut og teste isen til å ta sine forholdsregler.

– Skal du ut på isen så må du først sjekke om den er trygg. Hugg et lite ull og se om det er sikkert før du går ut. På steder med undervannsstrømmer der det kommer vann fra for eksempel kloakkledninger eller elver er isen ofte tynnere. Det er viktig å bruke hodet, sier vakthavende stabssjef for Oslo brann- og redningsetat Nicklas Helgstrand.

I Oslo-området har mange brukt helgen på å besøke islagte vann, men det har ikke blitt rapportert om noen ulykker, sier Helgstrand.

– I år har det vært veldig varierende tykkelse på isen, spesielt nå i begynnelsen. Innlandsvann har frosset tidligere, mens havet derimot er preget av undervannsstrømmer som gjør at det ikke har frosset.