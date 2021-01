PASSKØ: Det er flere hundre mennesker i kø for passkontroll på Gardermoen torsdag kveld. Foto: David, VG-tipser

Køkaos på Gardermoen: − Ingen avstand

David (27) står i lang kø på Gardermoen etter å ha kommet hjem fra juleferie i Østerrike torsdag kveld.

27 år gamle David står i kø på Gardermoen etter å ha kommet hjem fra Østerrike når VG snakker med han. Han har bodd og jobbet i Norge de siste årene, og vært hjemme på juleferie siden november.

– Her er det ingen avstand. Vi venter alle i denne tette gangen, sier han til VG.

VG har fått flere tips fra folk som måtte stå flere timer i kø etter at obligatorisk testing for innreisende ble innført.

Kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker, Gunnhild Grimstad-Kirkeby, skrev lørdag til VG at arealet er stort nok, men at folk trenger seg sammen.

– Vi etterstreber så godt vi kan for å oppfordre folk til å holde avstand. Erfaringene gjennom dagen tas med for å se på forbedring. Vi vil blant annet mobilisere mer personale som kan oppfordre folk til å holde nødvendig avstand, sa hun.

– Noen bruker ikke masken riktig

– Folk prøver å holde avstand. Men det er ganske tett, og det føles litt rart å stå her når man prøver å forhindre smittespredning, sier David videre til VG.

Han forteller at alle har masker på seg.

– Men det er personer som ikke bruker masken riktig, for eksempel ikke dekker nesen sin.

RØD LINJE: Passasjerene som står på rød linje har ikke norsk pass. Foto: David, VG-tipser

David anslår at omtrent 100 personer står i gangen han har sendt bilde av, og forteller at dette sannsynligvis utgjør mesteparten av passasjerene på to fulle fly som nylig landet i Oslo.

Lørdag skrev VG om lange køer for å få tatt coronatester, etter at det ble påbudt forrige uke.

David har ventet i passkøen i cirka én time når VG snakker med ham, og er usikker på om han må vente enda lenger for å ta corona-test etterpå.

– Er det noen som passer på at folk holder avstand?

– Ja, det er en person, men han virker mer interessert i å passe på at folk står på riktig linje som er markert på gulvet.

Forventet kø

VG har også fremmet kritikken for Nora Prestaasen, kommunikasjonsrådgiver i Avinor. Hun sa at køene er forventet.

– Det er en oppsamling av passasjerer på grunn av de nye reglene og fordi folk kommer hjem fra ferie. Det samme blir det nok i morgen.

– Tenker dere at det er forsvarlig med flere timers ventetid med tanke på smittevern?

– Vi prøver så godt vi kan å legge til rette, men vi var forberedt på at de ville bli ventetid i forbindelse med de nye reglene. Vi prøver å tilpasse situasjonen så godt som mulig. Vi har bare de arealene vi har og prøver å få det til så godt som mulig, sa hun.