FIKK VAKSINE: Kine Kalstad fikk den aller først vaksinen mot Covid-19 viruset i Bodø. Foto: Per-Inge Johnsen

Først i køen: Lege fikk vaksine ved en glipp

Bodø kommune satte både helsepersonell og sykehjemsbeboere først i vaksinekøen. En glipp, sier smittevernoverlegen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fastlege Kine Kalstad (44) fikk den aller første dosen med coronavaksine i kommunen onsdag formiddag, skriver TV 2.

Kalstad er fastlege og jobber på legevakta og luftveislegevakta, noe som gjør at hun defineres som kritisk helsepersonell.

– Retningslinjene ble endret, og da tenker jeg at det er viktig at vi som helsepersonell går foran og viser at vi oppfordrer andre å ta vaksinen, sier Kalstad til kanalen.

TOK FEIL: Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø, sier at fastlegen fikk første vaksine ved en feiltakelse. Foto: Per-Inge Johnsen/Bodø Kommune

Fastlegen var første helsepersonell i Norge som fikk vaksinen. Men det skulle egentlig aldri ha skjedd.

– Dette er grunnet en glipp fra kommunens side, bekrefter smittevernoverlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen.

– Det er en glipp fra oss. Vi var ikke oppmerksom på at alle dosene den første uken skulle gå til sykehjemsbeboere, mens helsepersonell først skulle vaksineres i uke 2. Men til vårt forsvar, kommer det mange skriv som vi skal holde oss oppdatert på, sier smittevernoverlegen i Bodø.

Kai Brynjar Hagen sier til VG at vaksineprogrammet som er planlagt over tid, vil fortsette denne uke.

– Vi har bare 180 doser til rådighet og da er det sent å gjøre noen forandringer i henhold til planen. En plan som da åpenbart ikke var henhold til de skrivene vi har