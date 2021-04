TAKKER NEI: 5.162 personer har takket nei til vaksine i Oslo kommune, viser ferske tall. Foto: Marit Hommedal

Her takket høyest andel nei til vaksine i Oslo

2 prosent av Oslos befolkning har takket nei til å få coronavaksine. Bydel Grorud og Alna har størst andel som avslår tilbudet. – Noe variasjon mellom bydelene er ikke så overraskende, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Publisert: Nå nettopp

Oslo har tilbudt befolkningen i hovedstaden 274.420 vaksiner. De har satt 265.964 sprøyter, og kun 5.162 personer har takket nei, viser ferske tall fra Oslo kommune.

Det betyr at 1,88 prosent av hovedstadens befolkning har sagt nei til vaksine. Det fremgår ikke av tallene hvorfor man har takket nei.

3.294 har utsatt sin vaksinetime de har blitt tilbudt, noe som tilsvarer 1,2 prosent.

– Dette er svært gode tall. Andelen som vaksinerer seg mot coronaviruset er svært høy og høyere enn andelen som vaksinerer seg mot for eksempel stivkrampe, kikhoste og meslinger. Vaksinasjonsdekningen er også mye høyere enn andelen som tar den årlige influensavaksinen blant dem som er i målgruppen for denne vaksinen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VG.

Det var NRK som omtalte vaksinetallene først.

Byrådslederen mener tallene viser at befolkningen tar coronaviruset på alvor.

– Gjennom hele pandemien har vi sett at oslofolk er flinke til å etterleve reglene. Nå ser vi at de også er flinke til å vaksinere seg. Det kommer til å bidra til at vi kommer oss ut av denne krisa så fort som mulig, sier Johansen.

Håper på flere vaksiner

Ifølge VGs oversikt torsdag har nå 24 prosent av Oslos befolkning fått minst én dose, mens 5,9 prosent er fullvaksinerte.

Flest har sagt nei til vaksine i bydel Alna, der 611 personer ikke har ønsket å ta vaksinen.

Men regner vi prosentvis ut ifra innbyggertallet i de ulike bydelene, legger Grorud seg på topp med 1,42 prosent. Av Alnas innbyggere har 1,23 prosent takket nei, mens det i Søndre Nordstrand ligger på 1,10.

POSITIV: Byrådsleder Raymond Johansen er svært fornøyd med de ferske tallene på andelen som vaksinerer seg i hovedstaden. Foto: Terje Bringedal

– At det er noe variasjon mellom bydelene er ikke så overraskende, men uansett hvor man ser er det et svært lite mindretall som takker nei, sier Johansen.

I Nordre Aker har minst andel takket nei – kun 0,38 prosent av bydelens innbyggere.

– Det gjøres et enormt arbeid med å informere om smittevern og vaksiner i hele byen. Hvis et så enormt flertall av befolkningen fortsetter å takke ja til vaksine, kommer vi til å få veldig god beskyttelse gjennom vaksinering.

Det viktigste oslofolk gjør fremover er å fortsette å følge smittevernreglene, sier Johansen.

– Begrense sosial kontakt, holde avstand, holde seg hjemme og teste seg hvis man er syk. Kombinasjonen av godt smittevern og høy vaksinedekning kommer til å ta oss ut av denne pandemien, og så håper vi på at antallet vaksiner som gis til områder med det høyeste smittetrykket i landet kommer til å øke fremover.

Letter på tiltak

Tirsdag innførte byrådet i Oslo første trinn i gjenåpningen av hovedstaden, noe som betyr:

Forbud mot flere enn to besøkende i private hjem endres til forbud mot flere enn ti personer til stede.

Det åpnes for utendørs arrangementer for inntil 10 personer.

Det åpnes for 20 deltagere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år.

– Hvis smitteutviklingen fortsetter å være positiv, hvis vi alle fortsetter å følge de reglene som gjelder, da kan vi se fram mot en gradvis overgang til en by og et liv slik vi husker det, som vi har lengtet etter i lang tid, sa Johansen på pressekonferansen.

Innholdet i de enkelte gjenåpningstrinnene og tidspunktet for når de kan iverksettes, vurderes fortløpende ut ifra smittesituasjonen, og det er ventet nærmere svar neste uke.