Vil ha strengere regler for influencere

Regjeringen kan kun gi negative sanksjoner på retusjert reklame på sosiale medier, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Det vil flere influencere gjøre noe med.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har nylig stått i spissen for et lovforslag som vil gjøre at reklame og sponsede innlegg på sosiale medier må merkes om de er retusjert eller har filtre som endrer utseendet. Kravet om å merke retusjert reklame er et skritt i riktig retning, mener han.

Onsdag hadde Ropstad et møte sammen med Lea Mariero

fra Press og influencere Kristin Gjelsvik og Janka Polliani. Alle møtegjestene støtter lovforslaget til regjeringen, og mener det er et steg i riktig retning.

Likevel mener de at det ikke er nok for å forhindre usikkerhet hos unge brukere av sosiale medier.

– Bør få negative konsekvenser

– Vi er ikke i mål, sier Lea Mariero fra Press – Redd Barna Ungdom.

Hun sier at de ønsker å se på mulighetene for et forbud mot merking av reklame, og ikke kun bøter eller andre negative sanksjoner.

– Det hadde vært spennende å se på mulighetene for forbud mot retusjerte bilder. Den kritiske sansen er ferdig når man er 25 år. Barn og unge er beviselig mindre oppmerksomme på dette, sier Mariero.

Janka Polliani skyter inn at hun mener alt som legges ut på sosiale medier bør få negative konsekvenser dersom man retusjerer seg – ikke kun reklamepostene.

– Jeg har jobbet som influencer i 15 år, og jobber for at dette skal bli gjort på riktig måte. Jeg ønsker at man inkluderer daglige innlegg og, og ikke bare sponsede innlegg.

Hun sier at Instagram er hennes arbeidsplass, og at dersom det kun er retusjert reklame som skal få konsekvenser, så blir det vanskelig å skille mellom innleggene.

– Folk redigerer seg. Det leverer urealistiske oppfatninger over hvordan man skal se ut, sier Polliani.

Finnes ingen lovhjemmel

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener det er hans jobb å bidra til å skape trygge barn og unge, og hjelpe dem til å være stolte av kroppen de har. Derfor har han invitert disse drillede kvinnene til å komme med sine erfaringer og ekspertise.

Han får ved hjelp av sine jurister lagt frem i møtet at det ikke vil være mulig å bøtelegge private poster som influencere legger ut, selv om de er retusjerte. Det er kun retusjert reklame som må merkes.

– Det finnes ingen lovhjemmel til å lage forbud mot eller påbud om å merke privatpersoners innhold. En slik regulering vil dessuten gripe inn i privatlivet til folk og også være et inngrep i ytringsfriheten. Men din stemme er viktig her, sier statsråden til Polliani.

Vil innføre bøter ved Fim-fellelser

Kristin Gjelsvik mener i likhet med de andre at retusjering ikke er greit på hverken private eller sponsede innlegg på digitale plattformer. Hun har lenge vært aktiv i debatten mot kroppspress.

– Hjernen blir sist utviklet, og det er den vi trenger mest. Det er en skremmende verden, sier Gjelsvik.

VG har tidligere skrevet om flere nordmenn som er felt i influencernes fagutvalg etter sponsede poster. De som blir felt her får ingen økonomiske sanksjoner eller andre negative konsekvenser. Det vil Gjelsvik gjøre noe med.

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) er bransjens egne justis. De behandler klager på influencermarkedsføring somkan føre til kroppspress og utseendepress for barn og unge voksne under 24 år.

– Det er kun «name shame», sier Gjelsvik, som skulle ønske de som blir felt kunne fått flere negative konsekvenser.

– Alle influencere bør også kunne strekke seg etter å ta avstand fra retusjering, legger hun til.

Ropstad svarer igjen at de heller ikke her har mulighet til å innføre negative sanksjoner dersom noen blir felt.

– Vi har ikke noe hjemmel for det heller, FIM er et frivillig system. Jeg er åpen for å se på om det er behov for å gjøre endringer i sanksjonsmulighetene, men forslag til slike endringer mener jeg i så fall bør komme fra FIMs medlemmer selv, sier statsråden.