Alpin-destinasjoner: Ingen planer om påskestengning

Skal man tro ordførerne i noen av våre største vinterdestinasjonskommuner er det ikke aktuelt å stenge ned i påsken. Og, de synes det er greit at storbyene får mer av vaksinepotten.

Påskeferien står for døren og tusener av nordmenn vil ta turen opp i fjellheimen for å nyte siste del av vinteren. I fjor gjorde

Fredag 12. mars, på årsdagen for den store coronanedstengningen, holder justisminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie pressekonferanse om coronasituasjonen og påskeferien, og vil trolig komme med føringer om hvordan vi skal forholde oss til høytiden.

Denne uken ble det kjent at svært mange kommuner i utkant-Norge er nedprioritert i FHIs nye fordelingsnøkkel fra 8. mars.

Det har, for eksempel, ført til at Leka kommune, som har vært smittefri i pandemien, vurderer å stenge for turister fra smitteområder i påsken.

Med unntak av Hemsedal, som vil få en liten økning i den nye vaksinetildelingen, har de store vintersportskommunene, Voss, Trysil, Hol, Oppdal, Øyer, Gol, Nesbyen og Sigdal for å nevne noen, fått en ganske kraftig nedgang i tildelte vaksiner i FHIs nye nøkkel.

Men dette bekymrer ikke ordførere VG har snakket med.

Hol: Byene er viktigst

Hol kommune har fått beskjed om at de vil få snaut 22 prosent færre vaksiner enn det som var planlagt.

Petter Rukke (Ap) er ordfører i Hol kommune med den store feriedestinasjonen Geilo.

– Hva betyr det at en så stor hytte- og reiselivskommune har fått såpass stor reduksjon i antall vaksiner?

– Det viktigste for oss at de store byene, som Oslo og Bergen får vaksiner. Vi har jo til enhver tid 15.000–20.000 gjester utenbys fra og utfordringen for oss er smitte som kan komme fra de store byområdene, sier Rukke.

Rukke minner om nedstengningen for snart ett år siden ønsker ikke å ha en reprise av den situasjonen. Og antall egne vaksiner er ikke viktig mener han.

– Det er mye viktigere at de som har tenkt seg oppover, tester seg og får svar før de reiser til fjells. Eller at de vaksinerer seg.

Han sier det er viktig med klare råd og at folk vet hvordan de skal oppføre seg med hensyn til testing, karantene og isolering.

– Kan det bli aktuelt å stenge ned kommunen i forbindelse med påsken?

– Nei, ikke så lenge befolkningen følger de nye strenge rådene som kom fra departementet i dag, sier han.

Oppdal: Ikke høyt smittepress

Oppdal kommune får en femtedel færre vaksiner enn opprinnelig lovet. Det synes Geir Arild Espnes (Sp), ordfører i alpinbygda sør for Trondheim, må være greit.

– Dette er jo en nasjonal dugnad og selv om vi ikke ønsket oss færre doser, så følger vi de faglige rådene fra myndighetene. Det er ingen som er bedre til å gi faglige råd enn FHI. Slik det er nå, med et mye større smittepress i andre områder, så er det viktig at vaksinestøtet settes inn der, sier Espnes til VG.

Ordføreren mener dessuten at dersom man ikke får ned smitten i store befolkningssentre som Oslo, vil den kunne eksporteres til andre steder, også til oss.

– Vi har ikke noe høyt smittepress her i Oppdal, så det er viktig at man håndterer smittepresset der det er størst, sier han.

Han er også klar på at dersom situasjonen skulle endre seg, at de skulle få et økt smittepress, så forventer han at det omprioriteres i nye vurderinger av vaksinetildelingen.

– Kan det bli aktuelt å stenge ned kommunen i forbindelse med påsken?

– Det er vanskelig å si nå fordi vi ser at situasjonen kan endre seg raskt. Men vi kom oss veldig fint gjennom både jule- og vinterferien, og det er ikke noe som skulle tilsi en nedstengning nå, sier han.

Trysil: Riktig vaksinefordeling

Erik Sletten (Sp) ordfører i Trysil som får 27,5 prosent færre vaksiner enn de var tiltenkt.

I likhet med sine kolleger i Hol og Trysil så er han ikke bekymret.

– Den endringen er gjort på et faglig grunnlag, og vi har nå lyttet til faglige råd i et år og stoler på fagfolkenes vurderinger. Jeg skulle jo ønske det var nok vaksiner til alle, men jeg tenker at dette er et riktig fordeling, sier Sletten til VG.

Han mener også at det viktigste er at deres tilreisende feriegjester er smittefrie.

– Ekstra vaksiner for Oslo betyr på en måte også ekstra vaksiner for oss fordi vi har en stor andel gjester fra Oslo. Da blir det antagelig færre mulige smittebærere som kommer til oss, sier han.

Han anslår at det i toppsesongen i et normalår er 60.000 «innbyggere» i Trysil. Og det er 10 ganger så mange som bor i kommunen.

– Det viktigste er at vi alle følger smittevernrådene og det har vi klart før. Og, våre gjester må ta med seg de gode vanene hit.

– Kan det bli aktuelt å stenge ned kommunen i forbindelse med påsken?

– Nei, det er ikke aktuelt. Dette er riktignok en situasjon man må følge hele tida, men slik det ser ut nå, er det lite trolig med en nedstengning, sier Sletten.