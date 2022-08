MÅ GÅ VIDERE: Merete Bertheussen var den profilerte advokaten Tor Kjærviks samboer gjennom over 20 år. Det er gått ett år og fire måneder siden han ble drept, og hun ble utsatt for et drapsforsøk av sin egen bonussønn.

Tor Kjærviks samboer: − Veldig mye følelser

ROMERIKE OG GLÅMDAL TINGRETT (VG) Merete Bertheussen kan aldri forsone seg med det hun opplevde 12. april i fjor. Nå slåss hun for å få tryggheten tilbake.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er tøft. Veldig tøft. Jeg kjenner jeg får pusteproblemer av og til, og det blir veldig intenst. Åstedet blir veldig ...

– Det blir veldig mye følelser, når jeg ser alt.

Merete Bertheussen står utenfor tinghuset på Lillestrøm. Det er pause i rettssaken der drapet på hennes samboer gjennom over 20 år, Tor Kjærvik, og drapsforsøket mot henne selv, behandles.

I rettssal 103 har krimteknikere fra politiet nettopp vist bilder fra åstedet, hennes eget hjem, der den profilerte advokaten ble skutt og drept av sin egen sønn 12. april i fjor.

Han avfyrte også flere skudd mot Bertheussen, men hun kom fysisk uskadet fra dem da hun greide å rømme ut og til en nabo.

NABOLAGET: Tor Kjærvik og Merete Bertheussen har bodd i rekkehuset på Røa siden de ble samboere for over 20 år siden. Hun bor der fortsatt.

Bor fortsatt i rekkehuset

Nå har det gått ett år og drøyt fire måneder siden den svært dramatiske kvelden i parets hjem.

I dag bor Bertheussen fortsatt i rekkehuset på Røa.

– Det er tøft. Det er mye frykt. Jeg er veldig mye redd. Det er det som plager meg mest. Å bo på et åsted ... jeg har ikke fått noen avklaring, sier hun til VG om hvordan hun har det i dag.

Da hun selv forklarte seg under rettssakens første dag, beskrev hun hvordan hun plages av flashbacks fra den dagen.

– Jeg venter på å få en fasit og få tryggheten tilbake. Det er det jeg ønsker meg, sier Bertheussen.

UTENFOR RETTEN: Merete Bertheussen følger saken i tinghuset i Lillestrøm. Hun ser frem til å få en fasit å forholde seg til.

– Mistet begge to

I retten har Bertheussen forklart at besøket fra bonussønnen var avtalt på forhånd. Samboeren Tor Kjærvik hadde ringt henne i bilen på vei hjem fra sykehuset der han hadde vært til dialysebehandling.

De var glade for at han skulle komme innom, fordi det var lenge siden sist, forklarte hun i retten.

ÅSTED: Tor Kjærvik og samboeren Merete Bertheussens hjem på Røa ble forvandlet til et åsted i april i fjor.

Men besøket skulle snart vise seg å snu opp ned på livet hennes. Fra vitneboksen forklarte hun at hun ikke bare mistet Tor den dagen, men også bonussønnen.

– Han har vært en del av livet mitt siden jeg traff Tor og flyttet bort her. Da Tor forsvant på den måten ... det var han som førte til både det, og til drapsforsøket mot meg. Da føler jeg at jeg har mistet begge to, sier Bertheussen.

– Hvilken rolle hadde han i livet ditt?

– Det var jo sønnen til Tor, og da blir han en viktig person for meg også.

Selv om det kunne gå måneder mellom hver gang de traff hverandre, hadde han de siste årene blant annet pleid å feire jul sammen med dem.

– Er det mulig å forsone seg med det som har skjedd?

– Nei. Det sliter jeg veldig med. Jeg finner ingen fornuft i det.

– Er det mulig for deg å gå videre?

– Det må jeg på en eller annen måte bare klare. Med hjelp.

– Nå har jeg psykolog som jeg går til. Så tar vi det derfra, sier Bertheussen.

PREGET: Merete Bertheussen har hatt det tøft siden drapet på hennes samboer i fjor og drapsforsøket mot henne selv.

Ringte selv nødtelefonen

Kort tid etter at Tor Kjærviks sønn kom på besøk, gikk hun selv inn på kjøkkenet for å la faren og sønnen være i fred, forklarte hun fra vitneboksen i retten.

Hun er usikker på hvor lang tid det går før hun hører samboeren rope.

– Jeg har aldri hørt noe så fryktelig i hele mitt liv.

Alt Bertheussen tenker på, er å få varslet.

Gjennom det flere minutter lange nødanropet som ble spilt av i retten, hører man hvordan hun i stor fortvilelse og frustrasjon forsøker å forklare politiet hva det er som har skjedd. Bertheussen har greid å rømme fra boligen, der hun nettopp har fått avfyrt åtte skudd mot seg, og inn til en nabo.

Fra vitneboksen sa hun at det føltes ut som at det «haglet» rundt henne.

Hjemmet hennes var blitt et åsted. I timene etterpå var hun hos en nabo sammen med en annen nabo hun første rømte til, og svogeren som var på parkeringsplassen utenfor boligen da drapet skjedde.

Senere ble hun fulgt derfra av en person fra kriminalvakten.

– Jeg hadde det fryktelig vondt, minnes hun.

FIKK HJELP: Merete Bertheussen blir fulgt bort fra stedet etter at hun sammen med svogeren og naboen oppholdt seg hos en annen nabo etter at hjemmet hennes ble forvandlet til et åsted 12. april i fjor.

Slåss for å få tilbake tryggheten

Bertheussen brøt sammen under avspillingen av nødanropet. Rettssaken går i detalj på alt som skjedde under aprilkvelden i fjor.

Men til VG sier Bertheussen at hun også har ventet på dette.

– Å få en fasit, det har jeg ventet på. Selv om det er vanskelig å være her, så har jeg ventet på det, sier hun.

FØLGER SAKEN: Merete Bertheussen sammen med bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

– Hva håper du retten konkluderer med?

– Det jeg trenger, det er å få en trygghet. Å vite hva jeg har å forholde meg til, det kan gi meg en trygghet. Det er viktig å få tryggheten min tilbake.

– Det er tryggheten jeg så veldig har blitt fratatt og som jeg slåss for å få tilbake.

– Er rettens konklusjon viktig for å gi deg tryggheten tilbake?

– Jeg må få et svar på hva som vil skje fremover.

– Og jeg vil ikke arve noe sammen med ham. Det vil gjøre det svært vanskelig for meg, sier hun.

Skal avgjøre arvespørsmål

Hvorvidt den drapstiltalte sønnen skal arve fra Tor Kjærvik er et spørsmål retten skal ta stilling til. Det vil også spille inn for hva som skjer ved et eventuelt salg av rekkehuset på Røa – et tema som har vært oppe under rettssaken.

Bertheussen har sagt at hun ikke ønsker å bo i rekkehuset lenger, men også at en tredel ved et salg av boligen som var testamentert til henne, ikke vil være nok til å kjøpe en ny bolig.

De to andre tredelene er testamentert til sønnen. Kjærviks bror sier imidlertid i retten at han vil bruke sin andel til å hjelpe Merete Bertheussen mest mulig dersom sønnen blir fradømt arveretten og brødrene overtar denne arven.